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خبراء الطقس: توقعات باستمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية

اليوم AM 11:11
توقعات باستمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية

توقعات باستمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية

كتب: وكالات

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توقعت شركة "ذا ويذر" استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم أنحاء أوروبا خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.

وقال تود كراوفورد كبير خبراء الطقس في الشركة: "شهدنا أعلى درجات حرارة على الإطلاق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) في كثير من أنحاء شمال وغرب أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة"، وفقا لـ "رويترز".

وستستمر الحرارة أعلى من معدلاتها خاصة في شمال أوروبا حتى نوفمبر  الثاني.

وبحسب "سبوتنيك"، قال كراوفورد: "مع ذلك تشير الدلائل الأولية إلى أننا سنشهد طقسا باردا جدا خاصة في النصف الثاني من الشتاء".

وفي وقت سابق قال علماء، إن موجات ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف وهطول الأمطار الغزيرة قد تصبح أكثر حدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مع تسبب الاحتباس الحراري في إطالة أمد أنماط الطقس في ذات المنطقة.

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