"انستجرام" يفتح شارة التوثيق للجميع وليس المشاهير فقط

أعلن تطبيق "انستجرام"، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التطويرات والمعايير الأمنية الجديدة، وأهمها فتح الباب أمام المستخدمين لطلب توثيق حساباتهم.

وسهل "انستجرام" للحسابات، التي تحظى بأعداد كبيرة من المتابعين، طلب الحصول على شارة التوثيق الزرقاء من خلال خيار جديد في قائمة الإعدادات باسم "طلب توثيق".

وبعد منح "انستجرام" المعلومات والوثائق الضرورية، ستتم مراجعة الطلب وتبليغ المستخدم بقبول أو رفض طلبه فيما بعد، كما تم الإعلان عن دعم التطبيق لأدوات الحماية وتأكيد الحسابات، مثل DUO Mobile، Google Authenticator بهدف تأمين حسابات بشكل أكبر.

وبحسب "سكاي نيوز" أن "انستجرام" أعلن أيضا عن خاصية About This Account أو "المزيد عن هذا الحساب"، والتي تمنح المستخدمين إمكانية معرفة المزيد من المعلومات حول أي حساب مثل بلد التسجيل وتاريخه والأسماء السابقة، وفقا لما أورده موقع "ذا نكست ويب".