مشروب "عبقري" ينقي جسمك من السموم.. تعرف عليه

انتشار السموم داخل الجسم يتسبب في ظهور أنواع من الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طوال الوقت، وعادة يتخلص الجسم من السموم داخله عن طريق الكبد والكلى والأمعاء من خلال شرب السوائل، ولكن يوجد مشروب محدد أثبت فاعليته في هذا الصدد ويتكون هذا المشروب من الجزر والسبانخ والليمون.

في البداية لابد أن نعرف أن أشياء عديدة تؤدي إلى زيادة السموم في الجسم، بحسب "سكاي نيوز"، مثل: "شرب الكحول، التدخين، القلق والتوتر، التلوث البيئي، المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية، المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق".

وبحسب موقع "بولدسكاي"، المهتم بشؤون الصحة، فإن هذا المشروب من الممكن وصفه بالـ"عبقري" فهو يساعد علي غسل الكبد والكلى والأمعاء ويقوم بتنقيتها من السموم، بالإضافة إلى احتواء المشروب على العناصر الغذائية الأساسية من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.

ولكن ماهي الطريقة التي يعمل بها خليط "الجزر، السبانخ، الليمون" ليقوم بتنقية الجسم من السموم؟

"الجزر":

غني بالبيتا كاروتين وحمض الفوليك والفسفور والكالسيوم مما يقوم بخاصية التنشيط للجسم ويحوي أيضا علي فيتامين “A” فهو منقي قوي يساعد الكبد علي كنس السموم الي خارج الجسم ويقوم الجزر بزيادة قلوية الجسم وتحسين البصر ويقوي صحة الجلد والشعر .

"السبانخ":

نوع من الخضروات يقوم بالمساعدة في تنقية الكبد بامتياز وهو أيضا مدر للبول وملين والسبانخ تزيد قلوية الجسم، وتعتبر غنية بالحديد ومضادات الأكسدة التي تقوم بمحاربة الأنيميا وتقلل من ظهور علامات كبر السن وتقوم السبانخ بتنقية الدم لأنها تحتوي علي الحديد والفولات وفيتامين "B6" وفيتامين "K" وتعتبر جميع هذه العناصر منقي رائع للدم في جسم الانسان.

"الليمون":

بالطبع الجميع يعرف أن الليمون من أهم خصائصه تطير وتنقية الجسم لأنه غني بفيتامين "C" وأيضا هو منقي للكلى والكبد والامعاء، كما أن الليمون يعزز من مناعة الجسم ويقوم بتحسين عملية الهضم ويقلل ألام المفاصل والعضلات.

كيف تقوم بتجهيز هذا المشروب "العبقري"؟

في البداية يلزمنا حبتين من الجزر و50 جراما من السبانخ وليمونة واحدة وملعقة صغيرة من عسل النحل وكوب ماء واحد، وتخلط جميع المكونات لتحصل علي عصير لذيذ ومفيد لجسمك.

ويفضل تناول المشروب في الصباح على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة لكي يتمكن الجسم من امتصاص كافة المواد الغذائية بيسر وسهولة وحتى يكون تأثير المشروب أقوى.