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الصين تطالب بمنع نشر الأسلحة في الفضاء

اليوم AM 04:19
أرشيفية

أرشيفية

كتب: وكالات

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كشفت وثيقة أعدتها جمهورية الصين الشعبية قبل الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصين تدعو لإبرام معاهدة متعددة الأطراف حول الحد من نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي في أقرب وقت ممكن.

وجاء في نص وثيقة الصين، التي قامت بنشرها علي موقع الخارجية الصينية يوم الثلاثاء: "تؤيد حكومة الصين الاستغلال السلمي للفضاء الخارجي وتعارض نشر الأسلحة والتسلح في الفضاء الخارجي".

وأضافت الخارجية الصينية بحسب "سبوتنيك": "تدعو الصين مؤتمر نزع السلاح إلى إبرام معاهدة متعددة الأطراف حول الحد من التسلح في الفضاء الخارجي في أقرب وقت ممكن، وذلك على أساس مشروع تم طرحه من قبل روسيا والصين".

وأعاد الجانب الصيني إلى الأذهان أن بكين وموسكو قدمتا معا في وقت سابق للمناقشة في مؤتمر جنيف لنزع السلاح، مشروع معاهدة بشأن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، وفي الوقت الحالي، لا تملك أية دولة أسلحة في الفضاء الخارجي، رغم أنه وفقا للاتفاقيات الدولية، فإن الحظر المفروض على نشر الأسلحة لا يتعلق إلا بأسلحة الدمار الشامل.

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