بالفيديو| نجوم الفن يتفاعلون مع أغاني عمرو دياب في حفل زفاف محمد إمام

محمد عادل إمام
تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف الفنان محمد عادل إمام، الذي أقيم اليوم بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالي.
ويظهر في الصور عدد من نجوم الفن، الذين شاركوا "إمام" الاحتفال، على رأسهم الفنان عمرو دياب، الذي أشعل الحفل بأغانيه.
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