القبض على ضابط آداب كبير بتهمة إدارة شبكة دعارة في لبنان

قالت مصادر إعلامية لبنانية إنه ألقي القبض على ضابط كبير، مسئول عن حماية الآداب العامة ومكافحة الدعارة، لتورطه في إدارة شبكة دعارة بلبنان.

ونقلت مصادر إعلامية عن فضائية IBC وإذاعة صوت لبنان أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت بالتعاون مع الشرطة القضائية العقيد "ج.ح"، رئيس مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب لشبهة إدارته شبكات دعارة.

جدير بالذكر أن بيوت الدعارة تعتبر قانونية في لبنان، بشرط حصولها على التراخيص اللازمة في الوقت الذي توقفت فيه الحكومة عن منح تراخيص لبيوت الدعارة، مما جعل اغلب شبكات وبيوت الدعارة الحالية غير قانونية.