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بالفيديو| توقعات أساطير المصارعة عن مباراة أندرتيكر ضد تريبل إتش

اليوم AM 01:04
تريبل إتش ضد أندرتيكر

تريبل إتش ضد أندرتيكر

كتب: محمد رمضان

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يخوض اثنان من أساطير المصارعة الحرة مواجهة تاريخية، قال عنها اتحاد WWE إنها "المواجهة الأخيرة" بينهما.

وستقام مباراة أندرتيكر، 53 عاما، ضد تريبل إتش، 49 عاما، بأستراليا في 6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تلقى اهتماما كبيرا من الجمهور والمصارعين الجدد والقدامى.

ونشرت قناة اتحاد WWE فيديو لعدد من أساطير المصارعة الحرة يتوقعون نتيجة مباراة أندرتيكر وتريبل إتش، حيث أجمعوا على أن المباراة ستكون مشوقة بين نجمين كبيرين وشرسين ولهما تاريخ كبير في عالم المصارعة الحرة.

وتوقع كريستيان وستيف أوستن فوز تريبل إتش، في حين توقع مايك فولي وريك فلير وبوكر تي وديموند دالاس وبيج شو فوز أندرتيكر.

 

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