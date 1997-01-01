"اتهم بالتحرش".. 6 معلومات عن وزير البيئة الفرنسي المستقيل على الهواء

أعلن وزير البيئة الفرنسي، نيكولا أولو، خلال مقابلة على قناة الإذاعة الفرنسية "فرانس إنتر"، اليوم، أنه سيغادر حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب أنه يشعر بالتحرك بمفرده فيما يتعلق بالقضايا البيئية، وذلك بعد أن قضى 15 شهرا في الحكومة الفرنسية، حيث عُين في منصبه خلال شهر مايو من العام الماضي كوزير للبيئة في أول حكومة يشكلها ماكرون.

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن الوزير الفرنسي، الذي استقال على الهواء مباشرة:

- ولد نيكولا أولو في 30 أبريل 1955 في فرنسا.

- عمل نيكولا أولو مراسلا وكاتبا وصانعا للبرامج التلفزيونية، وتم بث برنامجه التلفزيوني في 35 دولة.

- في عام 1990، دشن مؤسسة نيكولا أولو للطبيعة والبشرية، وهي مؤسسة رائدة منظمة غير حكومية بيئية تهدف إلى تشجيع أنماط الاستهلاك المتغيرة طوال الوقت المجتمع للمواطنون وصانعي السياسات ورجال الأعمال. - كتب نيكولا أولو العديد من الكتب حول التنمية المستدامة، منها "كم منها الكوارث قبل اتخاذ إجراءات؟"، و"The Titanic syndrome"، و"من أجل ميثاق بيئة" من خلال مؤسسته.

- دعا المرشحين للرئاسة الفرنسية عام 2006 للالتزام بميثاق بيئي، ودعم المعاهدة حوالي 750 ألف شخص، وساعد في ذلك بيئة النظيفة على جدول الأعمال السياسي.

- عين مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الفرنسية لحماية الكوكب في ديسمبر 2012، وتعزيز تنفيذ سياسات جديدة مبتكرة لمواكبة مستجدات "مؤتمر الأطراف 21" لعام 2015 في باريس فى اجتماع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

- نشرت مجلة "إيبدو" الأسبوعية رواية مطولة عن الاعتداء الجنسي الذي يشتبه في أنه وزير البيئة ارتكبه في أحد منازله على حفيده الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران عام 1997، إلا أن الوزير نفى ذلك خلال مقابلة تلفزيونية.