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مسنّ يدعي الإعاقة ليسطو على متجر

اليوم PM 09:33
مسنّ يدعي الإعاقة ليسطو على متجر

مسنّ يدعي الإعاقة ليسطو على متجر

كتب: وكالات

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وثقت كاميرات المراقبة خارج أحد المتاجر البريطانية، لحظة تخلي مسن عن العكاز التي كان يتكىء عليها، بعد أن نفذ عملية سرقة داخل المتجر مدعياً عدم قدرته على المشي بشكل طبيعي.

ورصد العجوز وهو يخرج من المتجر، حاملاً معه كيساً يحتوي على المسروقات التي حصل عليها من المتجر، وراح يهرول مسرعاً، دون الاعتماد على العكاز، كما كان يفعل قبل قليل، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وترغب الشرطة الآن باستجواب الرجل المسن، بعد أن أثار تصرفه الغريب ريبة حراس الأمن في المتجر، مما دفعهم إلى الإبلاغ عنه، اعتقاداً منهم أنه تمكن من مغافلتهم، وسرقة بعض السع من المتجر.

وأوضحت الشرطة إنها تبحث عن رجل يرتدي قميصاً مخططاً باللون الأخضر والأبيض وقبعة مزركشة. كما يجري البحث أيضاً عن شاب أصغر سناً كان يرتدي قميصاً وسروالاً وشاهدوه يغادر المتجر. في نفس الوقت.

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