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بالفيديو| كلب ينتظر صاحبته 19 يوما بعد حادث مقتلها

منذ 59 دقيقة
كلب ينتظر صاحبته 19 يوما

كلب ينتظر صاحبته 19 يوما

كتب: وكالات

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انتظر كلب في الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبته في موقع الحادث، الذي توفيت فيه، لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.

كانت سيارة سقطت من ارتفاع 200 متر تقريبا على طريق جبلي وعر، وتوفيت فيه امرأة اسمها جينيفر أور 47 عاما، وأصيبت ابنتها البالغة من العمر 21 عاما، التي كانت إلى جانبها في السيارة، وفي المقعد الخلفي جلس ذلك الكلب الوفي، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وروت الابنة سامانثا تفاصيل الحادث المأساوي، حينما سقط حجر على السيارة التي كانت فيها هي ووالدتها والكلب، فقامت والدتها بإدارة عجلة السيارة بقوة، لتلافي الحجر ما أدى لسقوط السيارة من مكان مرتفع.

وتوفيت الوالدة في مكان الحادث على الفور ونقلت الابنة إلى المستشفى، وعولجت من الجراح التي أصيبت بها، أما الكلب الذي كان في المقعد الخلفي فقد اختفى منذ يوم الحادث، وفقا لسمانثا.

فيما قالت سمانثا: "إنها بعد أن خرجت من المستشفى وأتمت مراسم دفن والدتها بدأت تبحث عن الكلب في الجبال ونشرت إعلانا طلبت فيه من السكان المحليين مساعدتها في العثور على الكلبة".

وبعد 19 يوما من الحادثة استطاعت سمانثا العثور على الكلب "بينتلي" في موقع الحادث وأخذته إلى منزلها.

وذكرت الفتاة أيضا بأن الكلب لم يصب بالحادثة أبدا لكنه كان يعاني من الجفاف حينما وجدته.

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