بالصور| "حنظلة".. بالورقة والقلم رسومات واجهت الاحتلال

أصر على أن يدير ظهره للناس منذ أن إجبر على ترك قريته "الشجرة" في فلسطين وهُجر منها إلى قرية أخرى بعد أن استولى عليها الاحتلال الصهيوني، عازماً على أن ينظر إليهم بوجهه إلا حيمنا ينتصر على الاحتلال ويعود إلى قريته مرة أخرى، لكن القدر لم يعطى الفرصة لحنظلة أن يفعل ذلك فقتل بمسدس كاتم صوت أثناء عمله كصحفي ببريطانيا فلم يعود إلى بلدته، وبالتالي لم يدر وجهه مرة أخرى منذ رحيله عنها.

كان "حنطلة" وهو الطفل الذى رسمه ناجي العلي بشكل كاركاتيري رمزاً للمقاومة الفلسطنية طوال حياته وكان سلاحه الوحيد هو الورقة والقلم ورغم هشاشة هذا السلاح إلا أنه كان مصدر قلقل لسلطات الاحتلال وهو مادفعها للتخلص منه حتى تكتم صوت المقاومة، ورغم مقتل ناجي العلي إلا أن طفله "حنظلة" الذي رسمه لايزال موجود إلى الأن ويؤدي دوره.

وفيما يلى أبزر رسومات "حنظلة" التي واجهت ضراوة الاحتلال: