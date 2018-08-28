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بالفيديو| لحظة سقوط أطنان من الأسمنت على عامل بالصين

اليوم PM 04:25
سقوط أسمنت على عامل

سقوط أسمنت على عامل

كتب: وكالات

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أحد المصانع في الصين، أثناء سقوط أطنان من الأسمنت على أحد العمال.

وووفقا لموقع "روسيا اليوم"، لحسن حظه جرى إنقاذ العامل.

 

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