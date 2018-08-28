بالفيديو| لحظة سقوط أطنان من الأسمنت على عامل بالصين

سقوط أسمنت على عامل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أحد المصانع في الصين، أثناء سقوط أطنان من الأسمنت على أحد العمال.
وووفقا لموقع "روسيا اليوم"، لحسن حظه جرى إنقاذ العامل.
عامل صيني ينجو بأعجوبة من الموت تحت أطنان من الاسمنت!https://t.co/j574dfGW2b pic.twitter.com/cc5370y3NJ— RT Arabic (@RTarabic) August 28, 2018
عامل صيني ينجو بأعجوبة من الموت تحت أطنان من الاسمنت!https://t.co/j574dfGW2b pic.twitter.com/cc5370y3NJ
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