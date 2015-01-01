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رجل يخطط للإنجاب من "دميته الجنسية"

اليوم PM 12:59
رجل يخطط للإنجاب من دميته الجنسية

رجل يخطط للإنجاب من دميته الجنسية

كتب: وكالات

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في واقعة غريبة من نوعها، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المهندس الإسباني سانتوس سيرجيو، مصمم ومخترع الدمية الجنسية "سامانتا"، بصدد التفكير الجدي بأن تقوم الدمية بالإنجاب له.

وغيرت الدمية الكثير في حياة المهندس الشخصية والنفسية والجنسية بحيث أنها أدخلت الفرح والبهجة إلى حياته، بحسب قول المهندس الذي قال إن الدمية هي متعددة المهام، حيث بمقدورها على تنفيذ مهام اجتماعية وأسرية مختلفة، ناهيك عن المهام الجنسية الأخرى، بحسب "سبوتنك".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدمية "سامانتا" قادرة على التكلم والحديث والتحاور في مختلف المواضيع، واعتبر المهندس أن الدمية مع تطويرها قريبا ستكون قادرة على الإنجاب.

وقال سيرجيو "سأقوم بتعديل دماغها من خلال إدخال بعض المفاهيم والمعايير الأخلاقية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيم الإنسانية الأخرى".

يذكر أن المهندس الإسباني بدأ بمشروعه منذ عام 2015، ونجح بإنتاج عدد كبير من الدميات الجنسية المختلفة التي بدأت بالرواج اليوم في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ كلفة الدمية الجنسية حوالي ألفي دولار أمريكي.

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