آخر الأخبار

يدفن ابنه ويتلقى منه اتصالا بعد ثلاثة أيام: أنا على قيد الحياة

يدفن ابنه ويتلقى منه اتصالا بعد ثلاثة أيام: أنا على قيد الحياة

دراسة تكشف نتائج خطيرة.. عمليات "التخسيس" تضعف قدرة الرجل على الإنجاب

دراسة تكشف نتائج خطيرة.. عمليات "التخسيس" تضعف قدرة الرجل على الإنجاب

بالصور| "جروت" الفلسطيني.. يعاني من مرض نادر جعله "رجل الشجرة"

بالصور| "جروت" الفلسطيني.. يعاني من مرض نادر جعله "رجل الشجرة"

دراسة حديثة تظهر رابطا غريبا بين التلوث والغباء

دراسة حديثة تظهر رابطا غريبا بين التلوث والغباء

"زي الأفلام".. أوهمها بمرض والدته واستدرجها للاعتداء عليها بشقته

اليوم AM 11:28
"زي الأفلام".. أوهمها بمرض والدته واستدرجها للاعتداء عليها بشقته

"زي الأفلام".. أوهمها بمرض والدته واستدرجها للاعتداء عليها بشقته

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

بالفيديو| شاب يخطط لدخول موسوعة جينيس بموهبة مخيفة جدا

بالفيديو| شاب يخطط لدخول موسوعة جينيس بموهبة مخيفة جدا

دراسة: تغيير شريك الحياة قبل الزواج يزيد من معدل الخيانة الزوجية

دراسة: تغيير شريك الحياة قبل الزواج يزيد من معدل الخيانة الزوجية

أم تقتل رضيعتها خنقاً وتسلم جثتها للشرطة.. وزوجها: مريضة نفسياً

أم تقتل رضيعتها خنقاً وتسلم جثتها للشرطة.. وزوجها: مريضة نفسياً

شاب يحطم رأس فتاة قاومته أثناء محاولة الاعتداء عليها بالدقهلية

شاب يحطم رأس فتاة قاومته أثناء محاولة الاعتداء عليها بالدقهلية

بدأت الجهات الأمنية في الكويت تحقيقًا، في قضية تعرض مواطنة للاحتجاز في شقة مواطن، والاعتداء عليها، فيما قاربت على ضبط المتهم، الذي أغلق هاتفه النقال بمجرد علمه بتقديم المجني عليها شكوى ضده.

الفتاة في العقد الثالث من عمرها، تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية، ذكرت فيه أنها تعرفت على شاب، أوهمها بالزواج، وزعم أن والدته مريضة، وطلب منها أن تزورها، مؤكدًا لها أن شقيقته ترعى أمه بالمنزل، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقالت المواطنة، إنها توجهت إلى منزل المدعى عليه بحسن نية، لكنها فوجئت بأن المنزل خالٍ، وأن المتهم خطط لهذا كي يعتدي عليها فقاومته بشدة، فاحتجزها المدعى عليه عدة ساعات قبل أن يطلب منها المغادرة دون أن يفعل شيئًا".

وأكدت المدعية، أنها "قاومت جميع محاولاته المتكررة للاعتداء عليها".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صورًا لشاب يشنق كلبا.
ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، نموذجا جديدا للأمانة والشرف، متمثلًا في رضا أحمد ساعي البريد بمكتب بريد أورين
بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

لم تكن واقعة اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد الأخيرة بالتحرش الجنسي بباريس هي الأولى في مسيرته، حيث سبقتها 3 وقائع ارتبط خلالها اسم المطرب المغربي باتهامات
سعد لمجرد على أعتاب "فضيحة جنسية" جديدة

سعد لمجرد على أعتاب "فضيحة جنسية" جديدة

قال موقع "ميديابار" الفرنسي إن المطرب المغربي الشهير، سعد لمجرد، اعتقل صباح اليوم الأحد، إثر الاشتباه في ضلوعه بحادثة اعتداء جنسي جديدة بمنطقة "سان تروبي" الساح
ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

أعلنت النيابة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا مع الفنان سعد لمجرد، بعد أن أوقف، صباح الأحد، حينما تقدمت امرأة بشكوى تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها