آخر الأخبار

بالفيديو| تمساح يعبر الشارع من ممر المشاة.. "تماما كالبشر"

بالفيديو| تمساح يعبر الشارع من ممر المشاة.. "تماما كالبشر"

جدل على السوشيال ميديا بسبب أغنية "إنت عمري" الإسرائيلية

جدل على السوشيال ميديا بسبب أغنية "إنت عمري" الإسرائيلية

بالفيديو| شاب يخطط لدخول موسوعة جينيس بموهبة مخيفة جدا

بالفيديو| شاب يخطط لدخول موسوعة جينيس بموهبة مخيفة جدا

بالفيديو| دبابة تقسم التفاحة إلى نصفين

بالفيديو| دبابة تقسم التفاحة إلى نصفين

مشكلة مرعبة يعترف بها "واتساب".. وخطوة بسيطة "تحصنك" للأبد

منذ 57 دقيقة
مشكلة مرعبة يعترف بها "واتساب".. وخطوة بسيطة "تحصنك" للأبد

مشكلة مرعبة يعترف بها "واتساب".. وخطوة بسيطة "تحصنك" للأبد

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

"واتسآب" ترفض طلبا حكوميا بتعقب الرسائل وتواجه شبح "الحظر"

"واتسآب" ترفض طلبا حكوميا بتعقب الرسائل وتواجه شبح "الحظر"

"واتسآب" يختبر ميزة لوقف إزعاج مستخدميه

"واتسآب" يختبر ميزة لوقف إزعاج مستخدميه

واتسآب يعلن عن تحديث جديد للحد من انتشار الخدع القاتلة

واتسآب يعلن عن تحديث جديد للحد من انتشار الخدع القاتلة

هذه الطريقة تمكنك من قراءة أي رسالة محذوفة على "واتسآب"

هذه الطريقة تمكنك من قراءة أي رسالة محذوفة على "واتسآب"

لطالما شكل تطبيق "واتساب" ملاذا آمنا للمحادثات الخاصة بين الأشخاص، نظرا لأن النصوص التي يتم إرسالها مشفرة ولا يمكن قراءتها إلا من قبل المرسل والمتلقي، لكن الصدمة التي لا يدركها كثيرون، أن واتساب يقوم بتخزين الرسائل الخاصة في أرشيف غير مشفر، يمكن لطرف ثالث قراءته.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يقوم التطبيق الشهير بتخزين الرسائل في أرشيف، حيث يمكن قراءتها من قبل أي شخص يمكنه الدخول إلى حساب المستخدم.

ويقوم التطبيق بتخزين كل شيء يقوم مستخدمو نظام أندرويد بإرساله، على نظام تخزين جوجل درايف "Google Drive"، وقد اعترف بأن هذه الرسائل ليست محمية بتشفير "end-to-end"، مما يعني أنه من السهل اختراقها.

وذكر واتساب على موقعه الإلكتروني: "إن الوسائط والرسائل التي نقوم بتخزينها غير محمية بواسطة تشفير (end-to-end) من واتساب، عندما يتم وضعها في جوجل درايف".

وأثارت هذه العبارة المخاوف من أن المتسللين أو الشرطة أو أي أطراف أخرى، يمكنهم الوصول إلى البيانات الخاصة، إذا تمكنوا من الوصول إلى حساب شخص ما في جوجل درايف.

وقال الباحث في مجال الأمن، كاران سايني، إنه من وجهة نظر تتعلق بالخصوصية، فإن الاحتفاظ بالمواد وتخزينها عبر الإنترنت لا يعد "فكرة جيدة"، حسب ما ذكر موقع "مترو".

ويمكن للأشخاص إيقاف ذلك، عن طريق إيقاف تشغيل ميزة "الأرشيف" (archive)، من خلال الانتقال إلى "الخيارات" (options) واختيار "دردشات" (chats)، ثم "دعم الدردشات" (chats backup).

يذكر أنه تتم إزالة جميع بيانات النسخة الاحتياطية تلقائيا بعد مرور 12 شهرا من تخزينها.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صورًا لشاب يشنق كلبا.
ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، نموذجا جديدا للأمانة والشرف، متمثلًا في رضا أحمد ساعي البريد بمكتب بريد أورين
بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

لم تكن واقعة اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد الأخيرة بالتحرش الجنسي بباريس هي الأولى في مسيرته، حيث سبقتها 3 وقائع ارتبط خلالها اسم المطرب المغربي باتهامات
سعد لمجرد على أعتاب "فضيحة جنسية" جديدة

سعد لمجرد على أعتاب "فضيحة جنسية" جديدة

قال موقع "ميديابار" الفرنسي إن المطرب المغربي الشهير، سعد لمجرد، اعتقل صباح اليوم الأحد، إثر الاشتباه في ضلوعه بحادثة اعتداء جنسي جديدة بمنطقة "سان تروبي" الساح
ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

ما العقوبات التي تنتظر سعد لمجرد حال ثبوت تهمة الاغتصاب بحقه

أعلنت النيابة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا مع الفنان سعد لمجرد، بعد أن أوقف، صباح الأحد، حينما تقدمت امرأة بشكوى تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها