مشكلة مرعبة يعترف بها "واتساب".. وخطوة بسيطة "تحصنك" للأبد

لطالما شكل تطبيق "واتساب" ملاذا آمنا للمحادثات الخاصة بين الأشخاص، نظرا لأن النصوص التي يتم إرسالها مشفرة ولا يمكن قراءتها إلا من قبل المرسل والمتلقي، لكن الصدمة التي لا يدركها كثيرون، أن واتساب يقوم بتخزين الرسائل الخاصة في أرشيف غير مشفر، يمكن لطرف ثالث قراءته.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يقوم التطبيق الشهير بتخزين الرسائل في أرشيف، حيث يمكن قراءتها من قبل أي شخص يمكنه الدخول إلى حساب المستخدم.

ويقوم التطبيق بتخزين كل شيء يقوم مستخدمو نظام أندرويد بإرساله، على نظام تخزين جوجل درايف "Google Drive"، وقد اعترف بأن هذه الرسائل ليست محمية بتشفير "end-to-end"، مما يعني أنه من السهل اختراقها.

وذكر واتساب على موقعه الإلكتروني: "إن الوسائط والرسائل التي نقوم بتخزينها غير محمية بواسطة تشفير (end-to-end) من واتساب، عندما يتم وضعها في جوجل درايف".

وأثارت هذه العبارة المخاوف من أن المتسللين أو الشرطة أو أي أطراف أخرى، يمكنهم الوصول إلى البيانات الخاصة، إذا تمكنوا من الوصول إلى حساب شخص ما في جوجل درايف.

وقال الباحث في مجال الأمن، كاران سايني، إنه من وجهة نظر تتعلق بالخصوصية، فإن الاحتفاظ بالمواد وتخزينها عبر الإنترنت لا يعد "فكرة جيدة"، حسب ما ذكر موقع "مترو".

ويمكن للأشخاص إيقاف ذلك، عن طريق إيقاف تشغيل ميزة "الأرشيف" (archive)، من خلال الانتقال إلى "الخيارات" (options) واختيار "دردشات" (chats)، ثم "دعم الدردشات" (chats backup).

يذكر أنه تتم إزالة جميع بيانات النسخة الاحتياطية تلقائيا بعد مرور 12 شهرا من تخزينها.