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فائدة غير متوقعة لـ"3 قطع شيكولاتة شهريا".. تعرف عليها

اليوم AM 09:39
فائدة غير متوقعة لـ"3 قطع شيكولاتة شهريا"

فائدة غير متوقعة لـ"3 قطع شيكولاتة شهريا"

كتب: وكالات

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يتجنب الكثيرون تناول الشكولاتة بسبب الخوف من تسببها في زيادة الوزن، إلا أن دراسة علمية جديدة أكدت أن لهذه الحلوى صاحبة الشعبية الكبيرة على مستوى العالم، فائدة لم تكن معروفة سابقا.

ووجد العلماء أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة، بمعدل نحو 3 قطع شهريا، يقلل نسبة الإصابة بقصور القلب بنسبة 13 في المئة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويصيب قصور القلب أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا، ويموت ثلثهم تقريبا بعد عام من التشخيص، وفق للمصدر ذاته.

والقصور القلبي حالة مرضية تحدث نتيجة خلل عضوي يؤثر على وظيفة القلب الرئيسية، وهي استقبال وضخ الدم إلى كافة أعضاء الجسم، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتوصلت الدراسة إلى أن مادة "الفلافونويد" الموجودة بشكل طبيعي في الشوكولاتة، قادرة على تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، وتقلل من احتمالات الإصابة بقصور القلب.

لكن الدراسة تحث على الاعتدال في تناول الشوكولاتة، التي تتوفر على نسبة عالية من السكر والدهون، إذ أن استهلاكها بكثرة يمكن أن يضر بالجسم أكثر مما ينفعه.

وقال الباحثون إن من يتناولون الشوكولاتة يوميا يرفعون نسبة احتمالات إصابتهم بقصور القلب إلى 17 في المئة.

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