بالفيديو| قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين يفاجئ المصطافين بإسبانيا

في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظات وصول قارب مطاطي يحمل عشرات المهاجرين غير الشرعيين يدخلون شاطئا بجنوب غرب إسبانيا مليء بالمصطافين.

وعند وصول القارب إلى شاطئ "كوستا دي لا لوز" الإسباني هبط منه حوالي 50 شخصا يحملون الجنسية المغربية ومجموعة منهم قاصرون.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية فإن المهاجرون قد اقتحموا الشاطئ القريب من العديد من الفنادق الفاخرة، وبدأوا في تسلق المنحدرات القريبة من البحر في محاولة للفرار وهذا ما أثار حيرة السياح مما يرونه أمامهم وقاموا بتصويرهم، ووفقا للحرس المدتي تم القبض علي 25 مهاجر أغلبهم يحمل الجنسية المغربية.