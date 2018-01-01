ليلة ساخنة قضتها الجماهير المصرية من عشاق الساحرة المستديرة، بدأت بأزمة طلت برأسها من "تويتر" في إنجلترا، واشتعلت في الجبلاية، مقر اتحاد الكرة المصري بالقاهرة، وانتهت بهدف أحزن الجماهير الزملكاوية على أرض ملعب بتروسبورت، ولكن كلمة السر في الحدثيين الكرويين، كانت "صلاح".

بطل الحدث الأول، كان محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، والذي يمر بأزمة مع اتحاد الكرة المصري، بدأت قبل سفر منتخب مصر لمونديال روسيا 2018، وتخص حقوق الرعاية والإعلانات بين الشركة الراعية للاعب ونظيرتها صاحبة حقوق رعاية اتحاد الكرة والمنتخب، والآن عادت بتدوينة الفرعون المصري، التي أكدت عدم حل الأزمة إلى الآن، صاحبها جدل كبير وبيان من اتحاد الكرة للرد، وتصريحات من مسئولي الاتحاد، تؤكد أن بعض مطالب صلاح مشروعة، والأخرى مبالغ فيها، ومنها توفير حراسة خاصة له، حيث قال مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة،في مداخلة على قناة "دي إم سي"، إن مطالبة محمد صلاح بتوفير حراسة خاصة له أمر غير ممكن، مضيفًا: "مفيش بودي جاردات لكريستيانو رونالدو أو بيليه في معسكرات المنتخب".

ولم تنته الأزمة، حيث خرج "صلاح" في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتحدث فيه للجماهير عن مطالبه المشروعة بتوفير سبل الراحة للاعبين، وعدم تعرضهم للمضايقات أثناء تواجدهم في تجمعات المنتخب، وهو ما اختصره اتحاد الكرة في بيانه، أو ركز على طلبه حراسة شخصية له، منتقدا تشويه مطالبه من جانب مسئولي الجبلاية، خاصة أنه لم يطلب سوى توفير وسائل الراحة للاعبين من واقع ما يراه بمشواره الاحترافي في الفرق الأوروبية، قائلًا: "لماذا يتم تشويه صورتي، بأن صلاح بيتكبر على المنتخب"، وهو ما نال تعاطفا كبيرا من جماهير الكرة المصرية، التي أيدت مطالب صلاح، وطالبت اتحاد الكرة بتحقيقها، فيما طالب العشرات في تعليقاتهم مسؤولي الجبلاية بالاستقالة، ليقضوا ليلة مليئة بالتوتر من الجماهير الغاضبة على أداء الاتحاد.

أما بطل الحدث الثاني، فكان "صلاح" من طراز محلي، سطع نجمه الليلة وسط "نجوم أف سي" في الدوري الممتاز، عندما واجهوا الفارس الأبيض، ليحرز هدف الفوز على الزمالك، في مناسبة لم تكن الأولى لـ"صلاح أمين"، الذي كانت أهدافه، سببًا في هزمية الزمالك، عندما كان ضمن صفوف الإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

هدف صلاح أمين، لم يكن سببًا فقط في فقدان الزمالك ثلاث نقاط في مسيرة الدوري، وإنما أفقده المنافسة على الصدارة هذا الأسبوع، وكذلك الخروج من المربع الذهبي، ومع نهاية الأسبوع الرابع، احتل الزمالك الترتيب الخامس، خلف الأهلي وبيراميدز وسموحة والإنتاج الحربي، ليقض الزملكاوية ليلة حزينة عقب الهزيمة، ويحتفل النجوم بأول هدف وأول فوز في الدوري الممتاز.