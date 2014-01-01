مسلسل هجوم رئيس الزمالك على المدربين مستمر.. هل يلحق جروس بسابقيه؟

هاجم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، كريستيان جروس المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم عقب خسارة الزمالك أمس، أمام نادي نجوم المستقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري بهدف.

ووجه مرتضى العديد من الألفاظ النابية والسباب تجاه السويسري جروس وأكد على نيته في التدخل في التشكيل في الفترة القادمة.

وفي كل مناسبة يهاجم فيها رئيس الزمالك المدير الفني للفريق يرحل قبل نهاية الموسم، فهل يستمر جروس لآخر الموسم بعد نهاية شهر العسل بينه وبين مرتضى؟

وفيما يلي تستعرض "الوطن" أبرز المديرين الفنيين الذين رحلوا بعد هجوم مرتضى منصور:

حسام حسن:

انتقد رئيس الزمالك مرتضى منصور في سنة 2014 المدير الفني حسام حسن بعد الخسارة أمام الأهلي بضربات الجزاء بشكل عنيف على الهواء مباشرة.

وجاءت إقالة الزمالك لحسام حسن بعد شهرين من تعينه حقق الزمالك فوزا واحدا في 6 مباريات رسمية تحت قيادته شملت عدة مسابقات، وذلك منذ تعيينه خلفا للمدرب السابق أحمد حسام (ميدو).

باتشيكو:

أعرب مرتضى منصور عن غضبه الشديد من المدير الفني السابق للزمالك باتيشكو بعد خسارة الابيض من أنبي بهدفين دون رد ووصفه بـ"الديكتاتور" وذلك بسبب رفضه استشارة الجهاز المعاون له وترك مساحة لهم لإبداء رأيهم الفني بجانب عدم تنفيذ طلبه باستبعاد بعض اللاعبين من التشكيلة.

وجاءت إقالة باتشيكو بعد هجوم رئيس النادي عليه بفترة قصيرة.

جوسفالدو فيريرا:

على الرغم من حصده لقبي الدوري والكأس في موسم إلا ان استقالة المدير الفني فيريرا كانت أمرًا متوقعا بعد الهجوم الشديد الذي كان يشنه عليه رئيس الزمالك.

وأصدر فيريرا بيانًا توضيحيًا للجماهير يشرح فيه سبب استقالته من تدريب الزمالك الامر الذي أحزن الجماهير بشكل كبير خاصة بعد عودة البطولات مرة أخرى للفريق بعد غياب دام لسنوات.

مؤمن سيلمان:

قاد مؤمن سيلمان نادي الزمالك إلى نهائي بطولة إفريقيا بعد سنوات من الغياب وخسرها بفارق الأهداف وحصد بطولة كاس مصر إلا أن رئيس الزمالك هاجمه بشدة بعد التخبط في المستوى في عدة مباريات متتالية.

وأقال نادي الزمالك مؤمن سيلمان بعد ان خرج الأخير وعبر عن استياءه من الضغط الشديد الذي يتعرض له من جانب الإدارة الأمر الذي رفضه رئيس الزمالك وقرر رحيله على الفور.

إيهاب جلال:

وجه مرتضى منصور العديد من الانتقادات للمدير الفني السابق للفريق إيهاب جلال ما جعل الأخير يشعر باستياء وضغط كبير ما دفعه لتقديم استقالته بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد ولكن قرر مجلس الزمالك الإبقاء عليه واعطاءه فرصة جديدة.

وقررت إدارة نادي الزمالك اقالت إيهاب جلال بعد لحظات من خسارة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري من الموسم الماضي.