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بلاي ليست| في ليلة الفوز على الزمالك.. أشهر أغاني "النجوم"

اليوم AM 12:12
في ليلة الفوز على الزمالك.. أشهر أغاني "النجوم"

في ليلة الفوز على الزمالك.. أشهر أغاني "النجوم"

كتب: مصطفى الصبري

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"بلاي ليست" التاسعة مساء.. "يامّا القمر ع الباب"

"بلاي ليست" التاسعة مساء.. "يامّا القمر ع الباب"

فاجأ فريق "النجوم" الجماهير المصرية بالفوز على الزمالك بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على ستاد بتروسبورت ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز.

وتستعرض "الوطن" "بلاي ليست" لأشهر الأغاني التي تحدثت عن النجوم، التي تعتبر مصدر إلهام لكثير من مؤلفي الأغاني والمطربين.

- نجوم الليل لفريد الأطرش

- النجمة مالت على القمر لعبد الحليم حافظ

- نجم عالي لمحمد عبده

- أنا بسأل النجوم لنانسي عجرم

- يا نجوم الليل لجورج وسوف

- ما وعدتك بنجوم الليل لوائل كفوري

- نجوم السما لنوال الزغبي

- نجم وعالي لشاهيناز

- بحر النجوم لمجموعة من المطربين

- مهرجان بحر النجوم لفيلو والتوني والنوبي

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