كوميكس هزيمة الزمالك من "النجوم": "أروح لمين صلاح أمين"

مع كل هزيمة يتلقاها يدشن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات، العديد من الكوميكس الساخرة، والتعليقات المنتقدة، لهزيمة الزمالك، خاصة اليوم بعد هزيمته من فريق "نجوم المستقبل".

ودشن رواد موقع "تويتر" عدة هاشتاجات ساخرة من هزيمة الزمالك منها "صلاح أمين"، لأنه صاحب هدف اللقاء الوحيد، وهاشتاج "النجوم".

وتلقى الزمالك مساء اليوم، هزيمة من فريق النجوم بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.