كوميكس هزيمة الزمالك من "النجوم": "أروح لمين صلاح أمين"

صورة أرشيفية
مع كل هزيمة يتلقاها يدشن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات، العديد من الكوميكس الساخرة، والتعليقات المنتقدة، لهزيمة الزمالك، خاصة اليوم بعد هزيمته من فريق "نجوم المستقبل".
ودشن رواد موقع "تويتر" عدة هاشتاجات ساخرة من هزيمة الزمالك منها "صلاح أمين"، لأنه صاحب هدف اللقاء الوحيد، وهاشتاج "النجوم".
وتلقى الزمالك مساء اليوم، هزيمة من فريق النجوم بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صورًا لشاب يشنق كلبا.
عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، نموذجا جديدا للأمانة والشرف، متمثلًا في رضا أحمد ساعي البريد بمكتب بريد أورين
لم تكن واقعة اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد الأخيرة بالتحرش الجنسي بباريس هي الأولى في مسيرته، حيث سبقتها 3 وقائع ارتبط خلالها اسم المطرب المغربي باتهامات
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أصحاب الوزن الزائد دائما ما يحلمون بطريقة سهلة وسريعة ليفقدوا وزنهم، ولكن اتضح أن هذا غير ممكن، فأسلم طريقة، هي اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة بشكل
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