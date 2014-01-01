آخر الأخبار

بلاي ليست| في ليلة الفوز على الزمالك.. أشهر أغاني "النجوم"

بلاي ليست| في ليلة الفوز على الزمالك.. أشهر أغاني "النجوم"

كوميكس هزيمة الزمالك من "النجوم": "أروح لمين صلاح أمين"

كوميكس هزيمة الزمالك من "النجوم": "أروح لمين صلاح أمين"

بالفيديو| النجوم أحدث حلقاته.. رئيس الزمالك والسحر مسلسل مستمر

بالفيديو| النجوم أحدث حلقاته.. رئيس الزمالك والسحر مسلسل مستمر

بالفيديو| "وراك وراك".. على مدى 3 مواسم صلاح أمين "عفريت علبة" الزمالك

بالفيديو| "وراك وراك".. على مدى 3 مواسم صلاح أمين "عفريت علبة" الزمالك

بالفيديو| النجوم أحدث حلقاته.. رئيس الزمالك والسحر مسلسل مستمر

أمس PM 11:04
مرتضى منصور

مرتضى منصور

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أخبار متعلقة

عاجل| مرتضى: إيقاف مستحقات لاعبي الزمالك إلى نهاية الموسم

عاجل| مرتضى: إيقاف مستحقات لاعبي الزمالك إلى نهاية الموسم

بالفيديو| "وراك وراك".. على مدى 3 مواسم صلاح أمين "عفريت علبة" الزمالك

بالفيديو| "وراك وراك".. على مدى 3 مواسم صلاح أمين "عفريت علبة" الزمالك

رئيس الزمالك يسب «جروس».. ومحمد إبراهيم يشتبك مع الجماهير

رئيس الزمالك يسب «جروس».. ومحمد إبراهيم يشتبك مع الجماهير

بالفيديو| «النجوم» يُحقق أول انتصاراته في تاريخ الدوري بالفوز أمام «الزمالك»

بالفيديو| «النجوم» يُحقق أول انتصاراته في تاريخ الدوري بالفوز أمام «الزمالك»

عاد رئيس نادي الزمالك من جديد للحديث عن "السحر" الذي يستخدمه منافسو النادي و"أعدائه"، لمنعهم من تسجيل الأهداف والفوز في المباريات والمسابقات المختلفة.

وقال مرتضى منصور في حديثه مع إحدى القنوات الفضائية اليوم، عقب هزيمة "القلعة البيضاء" أمام فريق نجوم إف سي، بهدف نظيف، إن هناك من "يفتح الشبكة ويقفل الشبكة"، في إشارة منه عن استخدام السحر في بعض الأحيان لهزيمة الزمالك.

كانت آخر حلقات رئيس الزمالك مع السحر، في أكتوبر الماضي، عقب الهزيمة أمام نادي سموحة، بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وزعم رئيس الزمالك حينها أن ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، استخدم السحر لمنع فريقه من تسجيل أهداف خلال مواجهة سموحة ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وقال مرتضى إن "ممدوح عباس استعان بساحر مغربي، لمنع فريقه من زيارة شباك سموحة"، وذلك عقب إضاعة باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض فرصة هدف محققة، وهي التي ارتدت بهدف لصالح الضيوف سجله محمد حمدي زكي.

اعتاد رئيس النادي الأبيض الحديث عن السحر في عدد من المناسبات التي خسر فيها الزمالك، أبرزها اتهامه لحارس منتخب مصر عصام الحضري، والاستعانة بـ"جمايكا"، في إشارة إلى استخدامه السحر والعفاريت في التصدي لهجمات الأبيض، وذلك عقب إحدى مباريات الفريق أمام وادي دجلة، فريق الحضري السابق.

بعد إقالة حسام حسن المدير الفني للزمالك في عام 2014، تحدث منصور عن أعمال السحر الأسود، من سمير محمد علي، حارس مرمى الزمالك خلال فترة الستينات، مؤكدًا أنه سوداني مصري، والزمالك معمول له سحر أسود.

كما اتهم في وقت سابق، هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عمل سحر لخالد قمر مهاجم الزمالك.

أما في الموسم الماضي، حمل السحر والشعوذة، مسئولية خسارة الفريق بخماسية أمام الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016.

كما أكد أن باسم مرسي مهاجم الزمالك "معمول له سحر أسود"، من إحدى قريباته.

ولم يكن اتهامه لممدوح عباس باستخدام السحر ضد الزمالك، الأول من نوعه، حيث وجه إليه التهمة ذاتها في وقت سابق، حيث تحدث عن أن عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، وكذلك ممدوح عباس رئيس النادي السبق، يقومون بأعمال السحر.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

بالفيديو| شاب يشنق كلبا ويلتقط صورا معه.. و"الحصري": "مشروع قاتل"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صورًا لشاب يشنق كلبا.
ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، نموذجا جديدا للأمانة والشرف، متمثلًا في رضا أحمد ساعي البريد بمكتب بريد أورين
بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

بين أمريكا وفرنسا.. 4 سقطات جنسية وقع فيها سعد لمجرد

لم تكن واقعة اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد الأخيرة بالتحرش الجنسي بباريس هي الأولى في مسيرته، حيث سبقتها 3 وقائع ارتبط خلالها اسم المطرب المغربي باتهامات
سعد لمجرد على أعتاب "فضيحة جنسية" جديدة

سعد لمجرد على أعتاب "فضيحة جنسية" جديدة

قال موقع "ميديابار" الفرنسي إن المطرب المغربي الشهير، سعد لمجرد، اعتقل صباح اليوم الأحد، إثر الاشتباه في ضلوعه بحادثة اعتداء جنسي جديدة بمنطقة "سان تروبي" الساح
كيف تفقد وزنك في 100 يوم على طريقة ميدو؟

كيف تفقد وزنك في 100 يوم على طريقة ميدو؟

أصحاب الوزن الزائد دائما ما يحلمون بطريقة سهلة وسريعة ليفقدوا وزنهم، ولكن اتضح أن هذا غير ممكن، فأسلم طريقة، هي اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة بشكل