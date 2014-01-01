بالفيديو| النجوم أحدث حلقاته.. رئيس الزمالك والسحر مسلسل مستمر

عاد رئيس نادي الزمالك من جديد للحديث عن "السحر" الذي يستخدمه منافسو النادي و"أعدائه"، لمنعهم من تسجيل الأهداف والفوز في المباريات والمسابقات المختلفة.

وقال مرتضى منصور في حديثه مع إحدى القنوات الفضائية اليوم، عقب هزيمة "القلعة البيضاء" أمام فريق نجوم إف سي، بهدف نظيف، إن هناك من "يفتح الشبكة ويقفل الشبكة"، في إشارة منه عن استخدام السحر في بعض الأحيان لهزيمة الزمالك.

كانت آخر حلقات رئيس الزمالك مع السحر، في أكتوبر الماضي، عقب الهزيمة أمام نادي سموحة، بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وزعم رئيس الزمالك حينها أن ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، استخدم السحر لمنع فريقه من تسجيل أهداف خلال مواجهة سموحة ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وقال مرتضى إن "ممدوح عباس استعان بساحر مغربي، لمنع فريقه من زيارة شباك سموحة"، وذلك عقب إضاعة باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض فرصة هدف محققة، وهي التي ارتدت بهدف لصالح الضيوف سجله محمد حمدي زكي.

اعتاد رئيس النادي الأبيض الحديث عن السحر في عدد من المناسبات التي خسر فيها الزمالك، أبرزها اتهامه لحارس منتخب مصر عصام الحضري، والاستعانة بـ"جمايكا"، في إشارة إلى استخدامه السحر والعفاريت في التصدي لهجمات الأبيض، وذلك عقب إحدى مباريات الفريق أمام وادي دجلة، فريق الحضري السابق.

بعد إقالة حسام حسن المدير الفني للزمالك في عام 2014، تحدث منصور عن أعمال السحر الأسود، من سمير محمد علي، حارس مرمى الزمالك خلال فترة الستينات، مؤكدًا أنه سوداني مصري، والزمالك معمول له سحر أسود.

كما اتهم في وقت سابق، هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عمل سحر لخالد قمر مهاجم الزمالك.

أما في الموسم الماضي، حمل السحر والشعوذة، مسئولية خسارة الفريق بخماسية أمام الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2016.

كما أكد أن باسم مرسي مهاجم الزمالك "معمول له سحر أسود"، من إحدى قريباته.

ولم يكن اتهامه لممدوح عباس باستخدام السحر ضد الزمالك، الأول من نوعه، حيث وجه إليه التهمة ذاتها في وقت سابق، حيث تحدث عن أن عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، وكذلك ممدوح عباس رئيس النادي السبق، يقومون بأعمال السحر.