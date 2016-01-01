بالفيديو| "وراك وراك".. على مدى 3 مواسم صلاح أمين "عفريت علبة" الزمالك

صلاح أمين
استطاع فريق نجوم المستقبل تحقيق انتصاره الأول في تاريخه بمسابقة الدوري الممتاز على حساب نادي الزمالك، في لقاء سجل فيه لأول مرة ليقتنص فوزا تاريخيا على حساب الزمالك بنتيجة 1-0 بقدم اللاعب صلاح أمين.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يخسر فيها النادي الأبيض بهدف يحرزه صلاح أمين، إذ لحقت الهزيمة نادي الزمالك أكثر من مرة على يد صلاح أمين.
في 3 يناير الماضي، خلال النسخة السابقة من الدوري الممتاز، فاز فريق طلائع الجيش على نظيره الزمالك، بهدف نظيف بقدم صلاح أمين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة 10 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وسجل صلاح أمين هدفًا رائعًا في الدقيقة 62 من عمر المباراة، بعد انطلاقه من الجهة اليسرى، ثم المرور بعرض الملعب، ليسدد كرة قوية بيمناه فشل حارس مرمى الزمالك، أحمد الشناوي، في التصدي لها.
وفي نسخة الدوري المصري 2016، استطاع صلاح أمين أن يشارك في هزيمة الزمالك ضمن منافسات الجولة 20، إذ كان يلعب حينها في صفوف فريق الإنتاج الحربي، وانتهت تلك المبارة بفوز الإنتاج على الأبيض 3-1.
وأحرز صلاح أمين من الأهداف الثلاثة هدفين، ليثبت بصمته ودوره في هزيمة القلعة البيضاء.
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