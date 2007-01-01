سعد لمجرد.. مشوار فني مليء بالنجاحات والانكسارات

بحركات مليئة بالمرح والبهجة، يقف الفنان سعد لمجرد في كليبات أغانيه، ليقدم وجبة تشويقية للجمهور بين اللحن والكلمات وعذوبة الصوت، خاصة في أغنية الأشهر "أنت معلم"، التي تصدرت الساحة الغنائية لأشهر طويلة.

مر سعد لمجرد، خريج معهد السينما، بالعديد من التقلبات بعد النجاحات في حياته، حيث بدأ مسيرته الفنية عام 2007 بعد فوزه بالمرتبة الثانية في برنامج سوبر ستار، ليغيب سنتين عن الساحة الفنية بسبب تجاهل المنتجين له.

ثم عاد لمجرد، بعدد من الأغاني المنفردة التي حققت نجاحا باهرا كان أولها فيديو كليب أغنية "واعديني" عام 2009، ثم أغنية "سالينا" سنة 2012، وأغنية "إنتي باغية واحد" التي تصدرت المرتبة الأولى لأشهر طويلة في كل أنحاء الدول العربية، بأكثر من 12 مليون مشاهدة في فترة لم تتجاوز الثمانية أسابيع، ليكمل نجاحه من خلال "مال حبيبي ماله" والتي حققت أعلى المشاهدات على "يوتيوب".

وفي عام 2015 أطلق لمجرد، فيديو كليب "لمعلم"، الذي أحدث إنقلابا جماهيريا وسيطر على الأسواق، وحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ600 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهذا أدخله قوائم GUINNESS BOOK، وتوج بعدة جوائز محلية وعربية وعالمية.

وبعد فترة من تحقيق الإنجازات وتحقيق أرقام قياسية، عاش المطرب المغربي الشاب سعد لمجرد، فترة صعبة خلال الفترة الأخيرة، عقب تعرضه للسجن على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسي الإداري ضد فتاة فرنسية إلى أن تمت تبرئته، بعد حبسه لعدة أشهر.

ونشرت مجلة "Version Homme" المغربية الناطقة بالفرنسية، أول حوار أجراه لمجرد بعد اتهامه بالاغتصاب، فقال إن "السجن سيء ويزداد سوءه بالنسبة لشخص مشهور".

ووصف لمجرد السجن بـ"العالم الشيطاني حيث يوجد قانون آخر مشفر"، معترفًا بأنه "فكر بالانتحار".

لكن الأزمات لم تنته بالنسبة للمطرب المغربي، حيث قال موقع "ميديابار" الفرنسي، إن سعد لمجرد، اعتقل صباح أمس الأحد، إثر الاشتباه في ضلوعه بحادثة اعتداء جنسي جديدة بمنطقة "سان تروبي" الساحلية جنوبي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام مغربي، أن المطرب غاب عن المنصات الاجتماعية طيلة اليوم بخلاف عادته، كما أن المقربين منه لم يبادروا إلى نفي خبر الاعتقال، حسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ولمجرد موجود في فرنسا منذ أكثر من سنة ونصف، حيث يحاكم بتهمة اغتصاب ولا يحق له مغادرة فرنسا بعدما أطلق سراحه بشكل مشروط حيث زار المغرب في مناسبات قليلة.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن والد سعد لمجرد، البشير عبده قال إنه حاول الاتصال بابنه لكنه لم يجب على المكالمات الهاتفية.

وأضاف المصدر، أن فتاة قضت سهرة مع لمجرد وقدمت شكوى للأمن تقول فيها إنها تعرضت للاستدراج والاعتداء من النجم المشهور الذي لم يتمكن بعد من طي قضيته الأولى.