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بالصور| يمارسها 22 ساعة يوميا.. إدمان ألعاب الفيديو دمر حياته

اليوم AM 11:22
يمارسها 22 ساعة يوميا.. إدمان ألعاب الفيديو دمر حياته

يمارسها 22 ساعة يوميا.. إدمان ألعاب الفيديو دمر حياته

كتب: وكالات

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"الصحة العالمية": إدمان ألعاب الفيديو مساو للمخدرات

"الصحة العالمية": إدمان ألعاب الفيديو مساو للمخدرات

تعرّض شاب ويلزي لتأثيرات سلبية خطيرة؛ بسبب إدمانه ألعاب الفيديو، حيث يقضي 22 ساعة يوميا في ممارستها بالاشتراك مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، عبر الإنترنت.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، يعاني "جيمس كاليس"، البالغ من العمر 21 عامًا، من إدمان الإنترنت؛ خاصة أنه يمضي أغلب وقته خلف شاشة الكمبيوتر، وهو ما تسبب له في مشكلات صحية ونفسية، جعلته انطوائيًا، كما تراجعت درجاته الدراسية.

ويقول "جيمس" إنه في الماضي كان يمضي 8 ساعات مع تلك الألعاب، موضحًا أن هذا المعدل ارتفع إلى 16 ساعة، ثم إلى 22 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لـ"روتانا".

وتغيّرت لهجة "جيمس" الأصلية، بعدما بات يمضي ساعات طويلة في الحديث مع أشخاص من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، أثناء ممارسته لتلك الألعاب، كما اضطر لطلب المشورة الطبية؛ للتخلص من هذه المشكلة التي دمرت حياته.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت الإدمان على ألعاب الفيديو، بأنه ضمن اضطرابات الصحة العقلية، كما أطلقت هيئة الصحة في بريطانيا أول عيادة لعلاج الإدمان على الإنترنت.

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