للابتعاد عن أمراض القلب.. علماء يحددون المدة الأفضل للنوم

حدد خبراء من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، المدة الأمثل للنوم، حيث قام مجموعة من العلماء في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، بإجراء دراسة حددوا فيها المدة اللازمة التي يحتاجها الإنسان للنوم.

وقال الدكتور إيبومنس فوندس، أحد القائمين على الدراسة "في الوقت الحالي لايعرف أحد دواء أفضل من النوم للتأثير على عمل القلب والأوعية الدموية"، بحسب "سبوتنيك".

واعتمدت الدراسة في تحليل بياناتها على العلاقة بين قلة النوم وتطور أمراض القلب، وتم تحليل بيانات لنحو مليون شخص بالغ، لم تكن لديهم مشكلات قلبية سابقا.

وقسم الأشخاص الذين شملتهم الدراسة إلى 3 فئات، الفئة الأولى ضمت أشخاصا ينامون أكثر من 8 ساعات يوميا، والفئة الثانية أشخاصا ينامون أقل من 6 ساعات يوميا، والفئة الثالثة ضمت أشخاصا ينامون من 6 إلى 8 ساعات يوميا.

ووفقا لنتائج الدراسة فإن معدل الإصابة بالسكتات القلبية يصل إلى 11% للأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميا، إلى أن هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 33% للأشخاص الذي ينامون أكثر من 8 ساعات يوميا.

كانت الدراسة امتدت على فترة وصلت لحدود 9 سنوات لمعاينة حالات هؤلاء الأشخاص والوقوف على حالتهم الصحية. وأضاف المختصون بأن النوم الجيد والصحيح يلعب دورا كبيرا في نمط الحياة الصحي للإنسان.