سعد لمجرد على أعتاب "فضيحة جنسية" جديدة

قال موقع "ميديابار" الفرنسي، إن المطرب المغربي الشهير، سعد لمجرد، اعتقل صباح اليوم الأحد، إثر الاشتباه في ضلوعه بحادثة اعتداء جنسي جديدة بمنطقة "سان تروبي" الساحلية جنوبي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام مغربي، أن المطرب غاب عن المنصات الاجتماعية طيلة اليوم بخلاف عادته، كما أن المقربين منه لم يبادروا إلى نفي خبر الاعتقال، حسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ولمجرد موجود في فرنسا منذ أكثر من سنة ونصف، حيث يحاكم بتهمة اغتصاب ولا يحق له مغادرة فرنسا بعدما أطلق سراحه بشكل مشروط حيث زار المغرب في مناسبات قليلة.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن والد سعد لمجرد، البشير عبده قال إنه حاول الاتصال بابنه لكنه لم يجب على المكالمات الهاتفية.

وأضاف المصدر، أن فتاة قضت سهرة مع لمجرد وقدمت شكوى للأمن تقول فيها إنها تعرضت للاستدراج والاعتداء من النجم المشهور الذي لم يتمكن بعد من طي قضيته الأولى.