اليابان تفوز ببطولة العالم للعزف على "الجيتار الوهمي"

احتشد محبو التظاهر بالعزف على الجيتار في مدينة أولو الفنلندية لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية، سعيا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف، والفوز كان هذا العام من نصيب اليابان.

محبو التظاهر بالعزف على الجيتار اجتمعوا في مدينة أولو الفنلندية لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية الوهمية سعيا للفوز بلقب بطل العالم في هذا المجال غير المألوف، حسب موقع "دويتشه فيله".

وتحت سماء المدينة، تمكن 15 متسابقا من الوصول إلى المرحلة النهائية في النسخة الـ23 من المسابقة واعتلوا مسرحا في الهواء الطلق بميدان وسط "أولو" للتمايل وإيهام الحضور بالعزف على الجيتار .

وفازت هذا العام اليابانية نانمي ناجورا بالبطولة، واختارت لنفسها اسما فنيا هو "سيفين سيز"، وحصلت ناجورا على جيتار مصنوع يدويا ويعرف باسم "فلاينج فين"، وقالت بعد فوزها باللقب، أمس الأول، "أنا في غاية السعادة ولا أصدق".

وكانت ناجورا من بين 7 متسابقين وصلوا للنهائي عبر مراحل إقصائية في أنحاء أخرى من العالم، فيما اختير الثمانية الآخرون في مرحلة أجريت في مدينة "أولو" قبل المسابقة بيوم.

ويقيّم الحكام المتسابقين على أساس مدى قدرتهم على التظاهر بأنهم يضربون أوتار جيتار كهربائي لعزف موسيقى الروك أو "هيفي ميتال" في عزف منفرد، حيث يستمعون إلى الأغنية بجميع خطوط الألحان والإيقاعات.

وقال أنسي إيكونين، من مساعدي الإنتاج: "أرى في هذه المسابقة رغبة من جانب المتنافسين في الأداء والتنفيس عن نظرتهم للموسيقى، ويأخذ اليابانيون هذا على محمل الجد كثيرا ويتدربون بلا هوادة، وينطوي الأمر على توليفة من الرغبة في المنافسة والأسلوب الفني".