آخر الأخبار

لمرضى القلق والاكتئاب.. 5 أطعمة ينبغي تجنبها

لمرضى القلق والاكتئاب.. 5 أطعمة ينبغي تجنبها

سباح جسمه "يبوش" بعد 55 ساعة عوم لصالح أبحاث السرطان

سباح جسمه "يبوش" بعد 55 ساعة عوم لصالح أبحاث السرطان

دراسة تكشف معلومات مثيرة.. ماذا يحدث بجسد الإنسان حين يكذب؟

دراسة تكشف معلومات مثيرة.. ماذا يحدث بجسد الإنسان حين يكذب؟

بالفيديو| حجاج صينيين يغادرون الحرم المكي بطريقة "مؤثرة"

بالفيديو| حجاج صينيين يغادرون الحرم المكي بطريقة "مؤثرة"

بالفيديو| حجاج صينيين يغادرون الحرم المكي بطريقة "مؤثرة"

منذ 46 دقيقة
بيت الله الحرام

بيت الله الحرام

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

فريضة الحج تتطلب 5 قرون ليؤديها جميع مسلمي العالم

فريضة الحج تتطلب 5 قرون ليؤديها جميع مسلمي العالم

"الصحة": وفاة 4 حجاج بالأراضي السعودية.. وارتفاع الإجمالي لـ43 حالة

"الصحة": وفاة 4 حجاج بالأراضي السعودية.. وارتفاع الإجمالي لـ43 حالة

الخطوط السعودية تسير 157 رحلة جوية لنقل 20 ألف حاج مصري

الخطوط السعودية تسير 157 رحلة جوية لنقل 20 ألف حاج مصري

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر حجاج صينيين يغادرون الحرم المكي بطريقة مؤثرة، وتملك البكاء والشعور بالرهبة قلوب الحجاج الصينيين بعد طواف الوداع، مع إدراكهم أنه ربما تكون هذه أخر مرة يقفون فيها أمم الكعبة المشرفة، رافضين أن يولوا ظهورهم لها وظلوا يودعوها بالدموع والدعوات والرجوع للخلف،وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وبلغ عدد حجاج الدول الأسيوية هذا العام 1656936 حاجا، ما نسبته 59.7% من المجموع العام للحجاج، فيما حلت ثانيا الدول العربية، عدا دول مجلس التعاون الخليجي، بمقدار 395410 حجاج، بنسبة 22.5%، وثالثا الحجاج من الدول الإفريقية، عدا الدول العربية، بعدد 166083 حاجا، بنسبة 9.5%، ثم الدول الأوروبية بعدد حجاج بلغ 88 ألفا و601 حاج، بنسبة 5%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بعدد حجاج 34 ألفا و140 حاجا، بنسبة 1.9%، وأخيرا الحجاج من الأمريكيتين وأستراليا وبلغ عددهم 24 ألفا و992 حاجا، بنسبة 1.4% من إجمالى عدد الحجاج.

https://arabic.rt.com/middle_east/965759-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9/

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

أقدم حارس أمن بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعى كاميرون رايت، 23 عاما، على اغتصاب جثة امرأة توفيت في المستشفى بعد ساعات قليلة من وفاتها والاحت
بالفيديو| تفاصيل انتحار حاج في المسجد الحرام

بالفيديو| تفاصيل انتحار حاج في المسجد الحرام

انتحر حاج عراقي بعد أن ألقي بنفسه، من أحد أدوار المسجد الحرام، إلى صحن الطواف، مما أدى إلى إصابة اثنين من الحجاج.
بالفيديو| مذيعة تبصق في وجه ضيفها على الهواء مباشرة

بالفيديو| مذيعة تبصق في وجه ضيفها على الهواء مباشرة

خلال لقائها ضيوفا على قناة TV2 النرويجية تعرضت المقدمة، فيك، لموقف محرج عندما شربت قليلا من الماء أثناء حديث أحد الضيوف
بالفيديو| تعرف على سبب انتحار حاج في المسجد الحرام

بالفيديو| تعرف على سبب انتحار حاج في المسجد الحرام

أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم، عن انتحار حاج من أهالي محافظة بغداد في الحرم المكي.
بعد ثاني حادث انتحار داخل الحرم المكي.. "الإفتاء": من عظائم الذنوب

بعد ثاني حادث انتحار داخل الحرم المكي.. "الإفتاء": من عظائم الذنوب

في رمضان الماضي، صعد معتمر، إلى سطح المسعى، دقائق حتى تناثرت دماءه على أرض صحن الطواف بالدور الأرضي، ولفظت أنفاسه الأخيرة تاركة جسده خلف المقام، ولم يمر سوى