للرجال فقط.. كيف تعالج أزمة ترهل الثدي في أسبوع؟

ظهور الثدي المترهل عند الرجال، يُعد أزمة تؤرق الكثيرين، بسبب المواقف المحرجة التي قد يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

وترجع تلك الظاهرة إلى نسبة الدهون الزائدة في الصدر، وهذه المشكلة لا تتعلق بالمظهر، وقد ترتبط بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية عند الرجال مثل مرض السكري، وأمراض القلب، والكبد الدهني، ومستويات السكر العالية، وارتفاع ضغط الدم.

كيف يمكنك التخلص من ترهل الثدي عند الرجال، وفقًا لما قالته مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

- تجنب تناول الوجبات السريعة:

الدهون التي توجد في الصدر عند الرجال قد ترجع إلى تناول الوجبات السريعة باستمرار، وذلك لأن الوجبات السريعة تحتوي على سعرات حرارية أعلى من الأطعمة الطبيعية التي تتناولها.

الحد من منتجات الحبوب:

وفقًا للعديد من الدراسات العلمية بأن الثدي عند الرجال، يمكن ربطه بتناول المزيد من الحبوب، التي تؤدي إلى زيادة هرمون الأستروجين و تقليل مستويات التستوستيرون لدى الرجال، ولذلك يجب تغيير نظامك الغذائي وإضافة مصادر للدهون الصحية المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادو.

تناول البيض:

لا تقلق فإن البيض جيد للرجال، لأنه يساعد في زيادة المزيد من التستوستيرون، وقد أثبتت الدراسات بأن الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤدي إلي زيادة نسبة الكوليسترول الضار، لذلك اتبع نظام غذائي صحي يشتمل على الألياف والفيتامينات .

تجنب زيادة تناول منتجات الفول الصويا:

ثبت أن منتجات الفول الصويا لها علاقة ببعض المشاكل المرتبطة بالهرمونات المختلفة، لذلك يجب تناول نظام غذائي متوازن مثل اللوز، حليب الأرز، الكرنب، القرنبيط، والعصائر اليومية.

تحتوي هذه الخضروات على مكونات نشطة لتثبيت هرمون الأستروجين.

تمارين القلب:

تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية الرجال علي حرق المزيد من السعرات الحرارية لإنقاص الوزن، وحرق دهون الصدر، وذلك عند طرق أداء تمارين القلب لمدة 30 إلى 60 دقيقة كل يوم.

ممارسة التمارين الرياضية:

بجانب تمارين القلب التي تساعد في تقليل دهون الصدر يمكن للرجال ممارسة التمارين الرياضية مثل الملاكمة والتجديف والسباحة، والتمارين التي تركز على الجزء العلوي من الجسم فهذه الرياضات تساعد في تحسين لياقة الجسم.

يمكنك أيضًا أن تلعب كرة القدم، التنس، الركض، المشي، تحسين صحتك الجسدية لتقليل خطر الإصابة بثدي الرجال.