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دراسة: الاستيقاظ مبكرا 20 دقيقة يُطيل الحياة

دراسة: الاستيقاظ مبكرا 20 دقيقة يُطيل الحياة

دراسة: الاستيقاظ مبكرا 20 دقيقة يُطيل الحياة

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دراسة: الاستيقاظ مبكرا 20 دقيقة يُطيل الحياة

دراسة: الاستيقاظ مبكرا 20 دقيقة يُطيل الحياة

كتب: وكالات

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رصدت جامعة كامبريدج وكليتي إمبريال كوليدج، والصحة والطب المداري، في لندن، عادات التنقل لما يقرب من 360 ألف بريطاني، ووجدت أن حوالي اثنين من كل ثلاثة، يستخدمون سيارة للوصول إلى العمل، مقارنة بواحد من كل 12 شخصا يذهبون بالدراجة.

وأوضحت الدراسة المشتركة، أن ركوب الدراجة أو المشي إلى العمل، يمكن أن ينقذ حياتك ويقلل من فرص الموت بأمراض القلب بمقدار الثلث، ووجدت أن الموظفين النشطين، كانوا أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بسكته دماغية قاتلة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأكدت الدراسة أن عدم ممارسة الرياضة، رابع أكبر سبب للمرض في بريطانيا، فنصف النساء وثلث الرجال في إنجلترا، يضرون بصحتهم بسبب عدم ممارسة الرياضة، وقالت مورين تالبوت، من مؤسسة القلب البريطانية: "عندما نحصل على 20 دقيقة إضافية بعد النهوض مبكرا من السرير للمشي إلى العمل، فإن ذلك قد ينقذ حياتنا، ويعطينا عمرا أطول، دون أن ندرك".

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