فضيحة.. "ترامب" يخطئ في رسم العلم الأمريكي: راحت فين التهديدات؟

في خطأ لا يغتفر، أخفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسم العلم الأمريكي الذي دومًا ما يردد بأنه يحميه ويتوعد من يهينه.

وذكر موقع "مشابل" الأمريكي اليوم الأحد أن ترامب زار مع زوجته "ميلانيا" ووزير الصحة "اليكس أزار" مستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي ورصدت الكاميرات خطأ ترامب الغريب.

وخلال الزيارة أمضى الرئيس بعض الوقت مع الأطفال الذين كانوا يتحلقون حول طاولة وكانوا يرسمون وبدأ في الرسم معهم.

وأصبح خطأ ترامب ما يشبه الفضيحة، لأن الرئيس أضاف شريط باللون الأزرق إلى العلم الأمريكي بدلاً من الخط الأبيض والأحمر.

وانتشر الخبر عندما نشر وزير الصحة تغريدة له عن الزيارة بموقع "تويتر"، مرفقة بها صورة توضح خطأ ترامب بحسب موقع "سكاي نيوز"

ومن المعروف أن العلم الأمريكي يحتوي على 13 شريطًا من اللونين الأحمر والأبيض في اشارة إلى عدد الولايات التي أعلنت الاستقلال الأمريكي.

وكان "ترامب" توعد مرارًا بعد انتخابه الأشخاص الذين لا يحترمون العلم الأمريكي، قائلًا إنه سيسعى لفرض عقوبات قاسية على الذين يقدمون على حرقه، تشمل السجن والتجريد من الجنسية.

ولا تفرض الولايات المتحدة حاليًا عقوبات على الذين يحرقون العلم الوطني، إذ اعتبرت المحكمة العليا عام 1989 أن حرق العلم "فعل تعبيري" محمي بحكم الدستور.