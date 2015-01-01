"مش وصمة عار".. كيف يتعامل أول سائق أجرة أصم في كوريا مع ركابه؟

شهدت عاصمة كوريا الجنوبية "سيول" هذا الأسبوع أول سائق لسيارات الأجرة الصم بعد أن بدأوا بالعمل والقيادة في الشوارع بشكل رسمي.

وذكرت شبكة الأخبار الكورية، أنه بدأ سائقوا سيارات الأجرة الصم بنقل الركاب في جميع أنحاء المدينة هذا الأسبوع بمساعدة شركة "كوكتوس" التي قامت بتطوير برمجيات تساعد علي الحد مما هو معتقد بأنه وصمة عار بتوظيف الأشخاص ضعيفي السمع.

وبحسب "بي بي سي"، وصفت وكالة "وينهاب" الكورية للأنباء، كيفية عمل السائقين بأن يتم تركيب أقراص مزدوجة في المقاعد الأمامية والخلفية لسيارات الأجرة التي ترتبط بتطبيق "سايلنت تاكسي" و"كويوهان تاكسي" ويقوم التطبيق بتحويل الصوت الي نص ويمكن للمسافرين من تحديد نقطة التوصيل الي الوجهة المفضلة بالاضافة الي طريقة الدفع التي يقوموا باختيارها وتم تطوير هذا التطبيق من قبل مجموعة من الطلاب بالعاصمة الكورية بقيادة خريج هندسة الكمبيوتر "سونج مينبيو"

وذكر "مينبيو" لصحيفة "كوريا تايمز": "أردنا تزويد الصم بفرص عمل أكبر، كنا نعلم أن الكوريين سيتركون سيارة الأجرة حالمًا يحاول السائق التواصل معهم من خلال ورقة وقلم، لذا قمنا بتطويرا هذا التطبيق".

وأضاف "مينبيو"، إنه استلهم من مبادرة أطلقتها شركة أوبر لسيارات الأجرة عام 2015، من أجل تعزيز الوعي بالضعف السمعي، عن طريق إضافة ميزات خاصة لتطبيقه على السائقين ضعيفي السمع.

وقالت وكالة "يونهاب"، إن شركة كاكتوس تأمل في أن تساعد المزيد من السائقين الصم في المستقبل للتخلص من وصمة العار بحق ضعيفي السمع في كوريا الجنوبية.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا، فهناك نحو 255 ألف شخص أصم في كوريا الجنوبية.