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علماء يكتشفون عضوا جديدا بجسم الإنسان

اليوم AM 08:38
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: حاتم سعيد

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اكتشف العلماء "عضو دقيق" في جسم الإنسان، عبارة عن تراكيب مسطحة ورقيقة، ومكان تواجدها في الجزء العلوي من العقد اللمفاوية.

واكتشف علماء من معهد "هارفانس" للدراسات الطبية بأستراليا، في جسد الفأر والإنسان كائنات مجهرية غير معروفة من قبل، تشارك في عمل جهاز المناعة البشري بحسب موقع "سبوتنيك".

وتم العثور على هذه الكائنات المجهرية في الفئران أولا، وتسمى "المراكز التكاثرية تحت المحفظة"، وتتشكل هذه التراكيب بشكل مؤقت، وأبعادها الصغيرة تجعلها غير مرئية، وهذا يفسر لماذا لم يلاحظ الاختصاصيون وجودها من قبل.

وتنضج الخلايا المناعية "الخلايا اللمفاوية" في العقد اللمفاوية، ويجلب اللمف المستضدات إلى العقد، ما يؤدي إلى بداية استجابة مناعة الجسم على الأجسام الغريبة.

ووفقا للباحثين، فإن موضع التراكيب في الجزء العلوي للغدد الليمفاوية يجعلها في وضع مثالي لمكافحة العدوى وبسرعة.

ويعتقد الخبراء، أن "المراكز التكاثرية" تعمل "نقاط جمع" للخلايا اللمفاوية، ما يجعلها فعالة في مكافحة مسببات الأمراض والفيروسات والخلايا.

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