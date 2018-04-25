كيف تفقد وزنك في 100 يوم على طريقة ميدو؟

أصحاب الوزن الزائد دائما ما يحلمون بطريقة سهلة وسريعة ليفقدوا وزنهم، ولكن اتضح أن هذا غير ممكن، فأسلم طريقة، هي اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وهذا ما فعله نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، أحمد حسام (ميدو)، الذي اكتسب وزنا كثيرا مؤخرا، وقرر أن يتبع الحل الأسلم لإنقاص وزنه.

فاجأ "ميدو" كثيرا من متابعيه، عندما ظهر وقد فقد جزءا كبيرا من وزنه، ويعتبر ميدو من أنشط الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا "تويتر" و"إنستجرام"، حيث شارك مع متابعيه صورا وفيديوهات توثق خوضه تجربة سماها "تحدي 100 يوم"، هدفها أن يستعيد كامل رشاقته.

ونستعرض فيما يلي، الطريقة التي اتبعها "ميدو" ليستعيد رشاقته، لمن أراد اتباعها ليفقد وزنه مثله.

كان ميدو ينشر صورة، كل فترة، تنوه عن التحدي الذي سيخوضه، حيث كان غامضا في البداية، وبدأ هذا التحدي تقريبا منذ بداية من شهر مارس الماضي، وساندته في هذا زوجته.

اتبع ميدو نظاما غذائيا صارما، إذ شارك مع متابعيه صورا لأكلاته التي يتناولها خلال تلك الفترة.

ومارس أيضا الرياضة بشكل منتظم، بالإضافة إلى تناول الطعام، إذ نشر، على فترات متقطعة، مقاطع فيديو له، أثناء أدءه لتمرينات قاسية، اتبعها في صالة للألعاب الرياضية.

@midoxaly #challengetochange A post shared by Ahmed Hossam (@ahmedhossammido) on May 10, 2018 at 3:12am PDT

وبالطبع ساندته زوجته، يسرا الليثي، في تجربته القاسية، حيث شاركت هي الأخرى، صورا، تنوه عن تجربة زوجها الجديدة، كما نشرت مقاطع له أثناء ممارسته الرياضة على شاطئ البحر.

واحتفل ميدو، منذ 3 أشهر، مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بنجاحه فى إنقاص وزنه 37 كيلو، إذ نشر صورة على حسابه الرسمي على "إنستجرام" حينها، بعد أن فقد كثيرا من وزنه وكتب عليها: "فقدت 37 كيلو، وبقي 15 أخرى".