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بالصور| تعرف على أسرع سيارة على سطح الأرض.. تقطع 12.8 ميل في 6 دقائق

اليوم PM 10:07
أسرع سيارة على سطح الأرض

أسرع سيارة على سطح الأرض

كتب: وكالات

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من المقرر أن تطلق شركة "لامبورجيني" الإيطالية سيارة جديدة يُطلق عليها "Aventador Superveloce Jota"، وهي أقوى سيارة لطراز "V12" تم إنتاجها على الإطلاق.

وتعد هذه السيارة، سريعة للغاية لدرجة أنها حققت رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ تشير التقارير إلى أنها أسرع سيارة على كوكب الأرض، حسب موقع "إرم نيوز".

وتم إنتاج هذه السيارة الجديدة باللون الأخضر الفاتح، مع محرك بقوة 759 حصانًا، ما يمكّن السيارة من قطع مسافة 12.8 ميل في 6 دقائق فقط.

وبهذه السرعة الفائقة فإن السيارة الجديدة تزيح سيارة "بورش 911 جي تي 2" من على عرش أسرع سيارة في العالم، وتم الإعلان عن السيارة رسميًا في أسبوع "مونتيري" للسيارات في كاليفورنيا.

وتمتلك السيارة بطارية صلبة بقدرة 95 كيلووات في الساعة، والتي تستخدم أنظمة متجددة لتعزيز المدى أثناء الحركة، ويمكن شحن البطارية بالكامل في حوالي 15 دقيقة، ويمكن أيضًا إجراء الشحن لاسلكيًا باستخدام الشحن الاستقرائي.

ومن المتوقع أن لا يقل سعر هذه السيارة عن 270.000 جنيه إسترليني (أكثر من 6 ملايين جنيه مصري).

 

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