ملاكم محترف يغتصب سيدة في بريطانيا ويهددها بالحرق بالبنزين

اغتصب ملاكم محترف يدعى ليندون نيومان، يبلغ من العمر 31 عامًا، من منطقة "ستوكبورت" البريطانية، سيدة وسكب البنزين عليها مهددًا بإشعال النار فيها.

ونيومان أطلق حملة تخويف ضد المرأة التي اغتصبها، حيث أرسل إليها رسائل تهديد ليمنعها من أن تعترف بالجريمة التي ارتكبها في حقها، حسب موقع "روتانا".

وأرسل تهديداته عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إحدى المرات كانت الضحية تزور صديقتها فظهر لها الجاني وضخ كمية كبيرة من البنزين على سيارتها، وعندما وواجهته سكب عليها البنزين هي أيضا وهددها بإشعال النار فيها.

وأُلقي القبض على الرجل، وبعد محاكمة استمرت حوالي أسبوعين في محكمة "مينشول ستريت كراون" بمدينة "مانشستر"، أدين الملاكم بتهمتي الاغتصاب والمطاردة، وحكم عليه بعدم التقرب للضحية مدى الحياة.

والجاني لم يكتف باغتصاب المرأة، ولكنه جعل حياتها بائسة من خلال حملة الترهيب والتهديد الذي شنها ضدها، ومع ذلك فإن الضحية أقدمت إلى الشرطة وأبلغت عنه وهو الآن وراء القضبان لا يستطع إيذاء أي فتاة أخرى.