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ارتفاع معدلات التدخين بين الأطفال في أوروبا

اليوم PM 07:53
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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أظهرت دراسة علمية نرويجية حديثة اُجريت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ارتفاع معدلات التدخين بين الأطفال في أوروبا.

وأوضحت الدراسة التي تم من خلالها متابعة 120 ألف شخص في 17 دولة أوروبية ان معدلات التدخين بين الاطفال دون سن الـ15 تتزايد في أوروبا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت أن التدخين زاد بين الأطفال من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما الى 40 مدخنا لكل الف شخص سنويا مقارنة بـ20 مدخنا لكل الف شخص في عام 1970 وكانت النسبة الكبرى لتدخين الاناث من تلك الفئة في أوروبا الغربية.

وبينت ان الرجال الذين يبدأون التدخين قبل بلوغهم سن الـ15 يواجهون أثارا مستقبلية على اطفالهم فيكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو.

وتشير أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن التبغ يقتل ما يقارب 6 ملايين شخص في إقليم شرق المتوسط سنويا بينهم أكثر من خمسة ملايين مدخن تبغ سابق وحالي بمختلف أنواعه فضلا عن وفاة 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

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