آخر الأخبار

أضحية تهرب من الذبح بالبحر الأسود.. وخفر السواحل يشارك في إخراجها

أضحية تهرب من الذبح بالبحر الأسود.. وخفر السواحل يشارك في إخراجها

"جند الله".. دمي سلفية لتعليم الأطفال "الحشمة"

"جند الله".. دمي سلفية لتعليم الأطفال "الحشمة"

بالفيديو| مسلح يثير الذعر بعد اقتحامه مستشفى في لندن

بالفيديو| مسلح يثير الذعر بعد اقتحامه مستشفى في لندن

"واتساب" يخطط لطرح خاصية جديدة.. الرسائل المجانية لن تكون متاحة

"واتساب" يخطط لطرح خاصية جديدة.. الرسائل المجانية لن تكون متاحة

"جند الله".. دمي سلفية لتعليم الأطفال "الحشمة"

اليوم PM 04:56
الدمى

الدمى

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

دمى موصولة بالإنترنت قد تتحول إلى "جواسيس"

دمى موصولة بالإنترنت قد تتحول إلى "جواسيس"

بالصور| فنان يصنع دمى مصابة بالبهاق تضامنا مع أصحاب المرض

بالصور| فنان يصنع دمى مصابة بالبهاق تضامنا مع أصحاب المرض

علماء يستخلصون علاجا للقناة الهضمية من براز الأطفال

علماء يستخلصون علاجا للقناة الهضمية من براز الأطفال

"جند الله" في ألمانيا، الإسم لا يعود لمجموعة جهادية جديدة، بل لـ"دمى سلفية" تُنتج في مدينة كولونيا وتُسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي فالهدف، حسب ما كتبت المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعليم أشبالنا وشبلاتنا الحشمة".

وكشف تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في ولاية شمال الراين ويستفاليا WDR أن "دمى سلفية" لتلقين الأطفال تُنتج في مدينة كولونيا غرب ألمانيا، بحسب "دويتشه فيله".

وقال متحدث بإسم وزارة داخلية الولاية الخميس إن هيئة حماية الدستور المخابرات الألمانية الداخلية تعرف بالأمر وتراقبه عن كثب، غير أنه من الناحية القانونية لا مانع من بيع هذه الدمى.

وحسب معلومات WDR، التي تناقلتها عدة وسائل إعلام ألمانيا، فإن الدمى يتم بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويحمل بعضها اسم "جند الله" والدمى، التي على شكل امرأة، منقبة بالكامل بينما الدمى التي على شكل رجل ملثمة الوجه وكتبت المنتجة على "الفيسبوك" أن الهدف من ذلك: "تعليم أشبالنا وشبلاتنا الحشمة الطبيعية".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| تفاصيل انتحار حاج في المسجد الحرام

بالفيديو| تفاصيل انتحار حاج في المسجد الحرام

انتحر حاج عراقي بعد أن ألقي بنفسه، من أحد أدوار المسجد الحرام، إلى صحن الطواف، مما أدى إلى إصابة اثنين من الحجاج.
بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

أقدم حارس أمن بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعى كاميرون رايت، 23 عاما، على اغتصاب جثة امرأة توفيت في المستشفى بعد ساعات قليلة من وفاتها والاحت
بالفيديو| شاهد أين تذهب حصى الجمرات بعدما يرميها الحجاج

بالفيديو| شاهد أين تذهب حصى الجمرات بعدما يرميها الحجاج

هل سألت نفسك يومًا أين تذهب 21 حصوة التي يرميها الحاج أثناء آدائه لرمي الجمرات ضمن مناسك الحج؟
بالفيديو| مذيعة تبصق في وجه ضيفها على الهواء مباشرة

بالفيديو| مذيعة تبصق في وجه ضيفها على الهواء مباشرة

خلال لقائها ضيوفا على قناة TV2 النرويجية تعرضت المقدمة، فيك، لموقف محرج عندما شربت قليلا من الماء أثناء حديث أحد الضيوف
بعد ثاني حادث انتحار داخل الحرم المكي.. "الإفتاء": من عظائم الذنوب

بعد ثاني حادث انتحار داخل الحرم المكي.. "الإفتاء": من عظائم الذنوب

في رمضان الماضي، صعد معتمر، إلى سطح المسعى، دقائق حتى تناثرت دماءه على أرض صحن الطواف بالدور الأرضي، ولفظت أنفاسه الأخيرة تاركة جسده خلف المقام، ولم يمر سوى