"جند الله".. دمي سلفية لتعليم الأطفال "الحشمة"

"جند الله" في ألمانيا، الإسم لا يعود لمجموعة جهادية جديدة، بل لـ"دمى سلفية" تُنتج في مدينة كولونيا وتُسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي فالهدف، حسب ما كتبت المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعليم أشبالنا وشبلاتنا الحشمة".

وكشف تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في ولاية شمال الراين ويستفاليا WDR أن "دمى سلفية" لتلقين الأطفال تُنتج في مدينة كولونيا غرب ألمانيا، بحسب "دويتشه فيله".

وقال متحدث بإسم وزارة داخلية الولاية الخميس إن هيئة حماية الدستور المخابرات الألمانية الداخلية تعرف بالأمر وتراقبه عن كثب، غير أنه من الناحية القانونية لا مانع من بيع هذه الدمى.

وحسب معلومات WDR، التي تناقلتها عدة وسائل إعلام ألمانيا، فإن الدمى يتم بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويحمل بعضها اسم "جند الله" والدمى، التي على شكل امرأة، منقبة بالكامل بينما الدمى التي على شكل رجل ملثمة الوجه وكتبت المنتجة على "الفيسبوك" أن الهدف من ذلك: "تعليم أشبالنا وشبلاتنا الحشمة الطبيعية".