بالفيديو| مسلح يثير الذعر بعد اقتحامه مستشفى في لندن

طعن رجل مسلح أحد المارة خارج مستشفى "ليستر" الملكي، وسط بريطانيا، قبل أن يقتحمها وينهب غرفة استقبال المستشفى، ويثير الذعر بين الموظفين والمرضى الذين لاذوا بالفرار.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قامت الشرطة بالقبض على المسلح، بعد أن واجهته ممرضة شجاعة، بسكاكين، أثناء هجومه العنيف على قاعة الاستقبال، من أجل كسب الوقت حتى يتمكن شخص قعيد على كرسي متحرك من الهروب.

وقالت الشرطة، إن مقاطع كاميرا المراقبة أظهرت المجرم أكا (22 عامًا) وهو يسير بهدوء نحو رجلين وطعن أحدهما في الجزء العلوي من جسمه، ثم سار من خلال أبواب المستشفى إلى غرفة الاستقبال الممتلئة بالمرضى، وبدأ في انتزاع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالاستقبال من مقابس الكهرباء وإلقائها في أرجاء الغرفة.

ويظهر المقطع المرضى يفرون هربًا للنجاة بحياتهم، فيما يواصل "أكا" غطرسته داخل القاعة وفي خضم الهجوم العنيف، ظل رجل واحد على كرسي متحرك عالقًا، فرأته ممرضة هادئة، تقدمت نحو "كا" لمنح الرجل الوقت الكافي للهروب، قبل أن يلقي المجرم حاسوبًا عليه.

وبعدما تأكدت من هروب جميع المرضى المنتظرين، سارعت الممرضة نحو أقرب باب تاركة المتهم بمفرده حاملًا السكين واعترف بإلحاق ضرر جسدي خطير بضحيته، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي طعنه في الظهر، وأقر بأنه مذنب في حيازته وامتلاكه سكينًا، فحكمت عليه محكمة ليستر كراون بالسجن لمدة 5 سنوات.