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نهاية مأسوية لعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي"

نهاية مأسوية لعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي"

نهاية مأسوية لعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي"

منذ 49 دقيقة
عارضة في مجلة "بلاي بوي"

عارضة في مجلة "بلاي بوي"

كتب: الوطن

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نهاية مأسوية، لعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي"، بعد أن وجدتها الشرطة الأمريكية  مقتولة في منزلها المتواجد بإحدى ضواحي فيلادلفيا في ولاية بينسلفينيا الأمريكية، حسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وتم اكتشاف جثة كريستينا كارلين كرافت في غرفة نومها من قبل الشرطة في حدود الساعة التاسعة والربع مساءً من يوم الأربعاء وأعلن مكتب قاضي مقاطعة مونتجومري أن سبب وفاة العارضة، البالغة من العمر 36 عاما، هو القتل بـ"الخنق"، مشيرا إلى أن القاتل استخدم جسما يشبه الحبل لينهي حياة كرافت بطريقة مروّعة.

وذكر المصدر أن الشرطة ما تزال تحقق في الجريمة لمعرفة المنفذ ودوافعه، مشيرا إلى أنها طمأنت ساكني الحي والجيران بعدم القلق على سلامتهم.

وكانت عناصر الشرطة قد زاروا منزل الضحية قبل حوالي أسبوع، بعدما قدمت شكاية بشأن تعرضها للسرقة وفقدان بعض أغراضها ولم تؤكد السلطات بعد ما إذا كانت عملية السرقة مرتبطة بمقتل العارضة أم لا.

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