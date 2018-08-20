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مقطع فيديو يثير الجدل على "تويتر".. طفل وظله يثيران الذعر

منذ 55 دقيقة
مطقع فيديو لطفل يثير الجدل والذعر على مواقع التواصل الإجتماعي

مطقع فيديو لطفل يثير الجدل والذعر على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب: الوطن

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نشر أحد سكان سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، مقطع فيديو، على "تويتر" مما تسبب في موجة من الذعر بين مستخدمي السوشيال ميديا.

وفقا لـ"روسيا اليوم"، نشر الفيديو على موقع التدوينات المصغر "تويتر" صاحب الحساب المسمى "@jolynn"، ويظهر فيه ولد صغير يلعب أمام المرآة، وبعد ثوان يستدير ويبتعد عن المرآة، وفي الوقت ذاته يتحرك انعكاس الطفل أسرع من الطفل نفسه، ويختفي قبله بلحظات.

وكتب المغرد ناشر المقطع في شرح الفيديو: "كلما ألقي نظرة على هذا الفيديو، كلما بدا الأمر أكثر جنونا بالنسبة لي!".

الفيديو حصل على ما يقارب 4 ملايين مشاهدة وحاز على إعجاب نحو 178 ألف شخص وأثار المقطع عاصفة من التعليقات والتكهنات، إذ كتب أحد المعلقين تغريدة تقول: "أنا تجمدت لمدة دقيقة!".

فيما كتب آخر: "لم أر في حياتي مرآة يتأخر فيها الانعكاس لـ0.5 ثانية!".

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