بالصور| مزاد علني لبيع أول جهاز كمبيوتر "أبل"

عرضت شركة "أبل" أول جهاز نادر تطلقه ويعرض بدايات تاريخ الحوسبة، للبيع في مزاد علني ينطلق الخميس 13 سبتمبر المقبل، وينتهي الاثنين 24 سبتمبر، وذلك بمبلغ يصل إلى 470 ألف جنيه إسترليني.

وصُمم الجهاز في مرآب بولاية كاليفورنيا، على يد كل من وزنياك وستيف جوبز، مؤسسا الشركة، وقد تم التخلي عن الجهاز في أكتوبر 1977، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتشير التقديرات، إلى أن هناك ما يقرب من 60 جهاز كمبيوتر "Apple 1" متبقية، مع وجود 8 أمثلة فقط تعمل في العالم اليوم، وقد تم إنتاج القطعة المعروضة في عام 1976، وهي تظهر بمظهر بدائي ولوحة مفاتيح مكشوفة، وشاشة صغيرة ولوحات إلكترونية غير مغطاه.