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بالصور| ثعبان يقبل ساحرا هنديا خلال مهرجان شعبي

اليوم AM 02:16
ثعبان

ثعبان

كتب: أحمد حامد دياب

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نشرت وكالة "سبوتنيك" صورة لثعبان يقبل ساحرا هنديا ضمن أفضل صور الأسبوع المنقضي.

ويظهر في الصورة ساحر هندي خلال مهرجان "ما مانسا بوجا" في منطقة في دهالبهو مغارة، يحمل عددا من الثعابين على رقبته، بينما يعض الثعبان الساحر في مشهد أشبه بقبله.

وتعتبر الهند من أكثر الدول التي تنظم المهرجانات والاحتفالات، نظرًا لتعدد ثقافة شعوبها وكثرة طوائفهم وديانتهم وأعراقهم.

 

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