بالصور| ثعبان يقبل ساحرا هنديا خلال مهرجان شعبي

ثعبان
نشرت وكالة "سبوتنيك" صورة لثعبان يقبل ساحرا هنديا ضمن أفضل صور الأسبوع المنقضي.
ويظهر في الصورة ساحر هندي خلال مهرجان "ما مانسا بوجا" في منطقة في دهالبهو مغارة، يحمل عددا من الثعابين على رقبته، بينما يعض الثعبان الساحر في مشهد أشبه بقبله.
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