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"حمو بيكا" مغني مهرجانات يثير مواقع التواصل.. ومغردون: خليفة العندليب

اليوم AM 04:21
حمو بيكا

حمو بيكا

كتب: مصطفى الصبري

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، بصور وفيديوهات ومنشورات عن مطرب شعبي يدعى "حمو بيكا"، إذ أثار جدلا كبيرا بين نشطاء "السوشيال ميديا".

"حمو بيكا" مغني مهرجانات شعبية، وموجود في هذا المجال منذ فترة طويلة، ولكن لم يحظ بهذا الكم من الشهرة إلا مؤخرا بعد صدور ألبومه الأخير "المنفرد في الساحة"، وتبلغ عدد أغانيه 40 أغنية كاملة، مع نجوم الأغانى والمهرجانات الشعبية.

وأطلق حمو أول 10 أغنيات من ألبومه الجديد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، واستطاع خلال تلك الأيام القليلة تصدر محركات البحث على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" داخل مصر.

وأثار حمو موجة عارمة من التعليقات والتغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إذ قال أحد المغردين "حمو بيكا بيقول حكم يا جدعان وربنا"، وأضاف آخر "حمو بيكا في القلب"، وتابع ثالث "النفسية محتاجة حفلة لحمو بيكا"، وكتب مغرد آخر "بستغرب من الناس اللي متعرفش حمو بيكا، ده خليفة عبدالحليم، وفيه من عظمة الست".

ومن الصور التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حفلة لحمو بيكا، وقال عنها النشطاء إن "حمو بيكا رفض بدء الحفلة قبل أن يتم الفصل بين البنات والأولاد في الحفل، وبالفعل يظهر في الصورة خط فاصل بين الجنسين من حضور الحفل".

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