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بالصور| حيلة طريفة من شاب لتجنب شراء سيارة باهظة لصديقته

اليوم AM 12:56
حيلة طريفة من شاب لم يملك المال الكافي ليشتري هدية وعد صديقته بها

حيلة طريفة من شاب لم يملك المال الكافي ليشتري هدية وعد صديقته بها

كتب: وكالات

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اضطر شاب لتزييف قصة، كي يتجنب شراء سيارة باهظة الثمن هدية لصديقته، بعدما وعدها بشرائها.

لم يملك تانج، الذي يعيش في منطقة "تشنجدو" بالصين، المال الكافي للوفاء بوعده لصديقته، فلجأ لحل يخرجه من تلك الورطة التي وضع نفسه فيها بحيلة طريفة للغاية، حسب موقع "روتانا".

وأخذ الشاب صديقته يانج لوكالة بيع السيارات في "تشنجدو" لاختيار سيارتها، وحرص على إخبارها بأنه دفع 10 آلاف يوان كدفعة أولى للسيارة التي يبلغ ثمنها 700 ألف يوان، وأخبرها بأن تنتظره كي يحصل على باقي النقود.

ركض تانج لمتجر قريب بدلًا من الحصول على المال، واشترى سكين فاكهة واستخدمها لجرح ذراعيه، ليبدو وكأنه تعرض للذبح، واتصل بصديقته وأخبرها أن "أحد اللصوص هاجمه وسرق الـ750 ألف يوان التي كان يملكها، وأصابه بسكين".

وبينما كان تانج يأمل بأن تسرع صديقته إليه وتترك اللص يذهب، لكنها اتصلت بشقيقها الذي استدعى الشرطة على الفور ونقلته للمستشفى.

ولسوء حظه، اعترف تانج أثناء استجوابه بأنه أخبر حبيبته أنه من عائلة ثرية للغاية، واستنتجت الشرطة أنه خطط لهذه الواقعة، وقررت توقيع غرامة قدرها 500 يوان، كما سيوقع عليه حكما بالسجن لـ10 أيام.

ولم يتضح بعد ما الذي ينتظر يانج من حبيبته، بعدما علمت الحقيقة حول وضعه المادي.

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