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دراسة أمريكية: تلوث الهواء يقصر الحياة أكثر من عام في الهند

اليوم AM 12:19
دراسة : تلوث الهواء يقصر الحياة أكثر من عام في الهند

دراسة : تلوث الهواء يقصر الحياة أكثر من عام في الهند

كتب: أ ش أ

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أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تلوث الهواء يقصر الحياة أكثر من عام في الهند، وأن القضاء على التلوث يمكن الأشخاص العيش لمدة أطول تصل إلى عام على الأقل في الهند، التي تقاوم تلوثًا شديدًا للهواء.

وقال جوشوا أبت، الباحث الرئيسي في جامعة تاكساس الأمريكية "استطعنا أن نحدد بشكل منهجي كيف يؤدي تلوث الهواء إلى تقصير الحياة، موضحا أن "ما وجدناه هو أن تلوث الهواء له تأثير كبير للغاية على البقاء على قيد الحياة في المتوسط سنويا تقريبا".

ونظر الباحثون في الدراسة، التي نُشرت في دورية العلوم البيئية والعلوم والتكنولوجيا، في تلوث الهواء الخارجي من الجسيمات الصغيرة(PM) الأصغر من 2.5 ميكرون، هذه الجسيمات الدقيقة التي يمكن أن تأتي من محطات الطاقة والسيارات والشاحنات والحرائق والزراعة والانبعاثات الصناعية يمكن أن تدخل إلى عمق الرئتين، ويترافق التنفس "PM2.5" مع زيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والأمراض التنفسية والسرطان.

واستخدم الفريق بيانات من دراسة العبء العالمي للأمراض لقياس التعرض لتلوث الهواء "PM2.5" وعواقبه في 185 دولة، ثم قاموا بقياس التأثير الوطني على متوسط العمر المتوقع لكل بلد على حدة وعلى نطاق عالمي.

وأشار الباحثون إلى وفاة نحو 90 ألف أمريكي و 1.1 مليون هندي يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء.

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