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بالصور| حيلة بسيطة لمكافحة الحشرات والقطط بالماء

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بالصور| حيلة بسيطة لمكافحة الحشرات والقطط بالماء

أمس PM 11:44
بالصور| بدون مبيدات.. حيلة بسيطة لمكافحة الحشرات والقطط بالماء

بالصور| بدون مبيدات.. حيلة بسيطة لمكافحة الحشرات والقطط بالماء

كتب: مصطفى الصبري

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الذباب والقطط غالبا ما يكونوا مزعجين، وأحيانا يصعب على معظم المتضررين منهم التخلص منهم بشكل نهائي، ولكن هناك طريقة بسيطة جدا تمكن أي شخص من التخلص منهم وبأبسط الأدوات، فكل المطلوب هو ماء وكيس بلاستيكي شفاف أو زجاجة بلاستيكية.

وسنستعرض فيما يلي كيفية التخلص من الذباب والقطط بالأدوات السابق ذكرها:

- الذباب:

الذباب غالبا ما يكون مزعجا، والتخلص منه أحيانا لا يكون سهلا، ولكن هناك طريقة بسيطة للغاية تضمن التخلص من الذباب بنسبة كبيرة جدا، ويمكن لأي شخص أن ينفذها، فكل ما هو مطلوب هو كيس بلاستيكي وكمية صغيرة من الماء.

قال موقع "nola" الأمريكي، إن تعليق أكياس بلاستيكية مملوءة بالماء على أبواب وشبابيك المنازل من الخارج تمنع الذباب من الدخول إلى أي مكان تعلق به، سواء منزل أو غيره.

واستند موقع "nola" في هذا على تجارب فعلية شاركها أشخاص حقيقيون، منهم شخص يدعى شان، ويعمل نادل في مطعم، وأجزم أن هذه الطريقة نجحت ومنعت الذباب من الدخول للمطعم الذي يعمل به، وغيره من الأشخاص الذين أكدوا أيضا أنهم عندما استخدموا هذا الأسلوب لاحظوا فرقا كبيرا وعدم وجود ذباب في منازلهم.

والطريقة المثالية لتنفيذ هذا هي ملء كيس بلاستيكي بالماء مع إضافة بقعة من مادة مبيضة (مزيل بقع الملابس) لمنع نمو وتراكم الطحالب وتعليقه بسلك أو خيط رفيع على الشرف والأبواب من الخارج.

ويفسر الموقع الأمريكي نجاح الكيس البلاستيكي المملوء بالماء في طرد الذباب بأن ضوء الشمس عندما يقع على الكيس المملوء بالماء يجعل الذبابة تشعر بعدم الارتياح ولا تستطيع الاسترخاء، لذا تذهب إلى مكان آخر.

وهناك شرح آخر يقول إن أكياس الماء تعمل كعدسة مكبرة عندما ينظر فيها الذباب من على بعد يرى شكله كحشرة ضخمة فيهرب من المكان خوفًا من أن تهاجمه، ولأن الذبابة لها 6 أعين فترى عشرات الحشرات تهاجمهما من كل اتجاه فلا تبقى في المكان.

- القطط: 

بوضع زجاجة بلاستيكية شفافة مملوءة بالماء على عتبة منزلك لن تستطيع أي قطة الاقتراب من المنزل، ويفضل أن تكون الزجاجات مضلعة.

وبحسب موقع "dunedin" النيوزلاندي، فإن السبب وراء ابتعاد القطط عندما ترى زجاجات بلاستيكية مملؤة بالماء هو أن حركة انكسار الضوء في الماء تجعل القطط عصبية، مما يمنعها من لاقتراب منها.

 

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