آخر الأخبار

بالصور| ثعبان يقبل ساحرا هنديا خلال مهرجان شعبي

بالصور| ثعبان يقبل ساحرا هنديا خلال مهرجان شعبي

بالصور| حيلة طريفة من شاب لتجنب شراء سيارة باهظة لصديقته

بالصور| حيلة طريفة من شاب لتجنب شراء سيارة باهظة لصديقته

دراسة أمريكية: تلوث الهواء يقصر الحياة أكثر من عام في الهند

دراسة أمريكية: تلوث الهواء يقصر الحياة أكثر من عام في الهند

ناسا تمنحك فرصة لالتقاط "سيلفي في الفضاء"

ناسا تمنحك فرصة لالتقاط "سيلفي في الفضاء"

ناسا تمنحك فرصة لالتقاط "سيلفي في الفضاء"

اليوم AM 12:03
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

ناسا: حياة محتملة على القمر بعد الاكتشاف الجديد

ناسا: حياة محتملة على القمر بعد الاكتشاف الجديد

اقتراب نيزك خطير من الأرض..و"ناسا": قد يدمر مدينة كبيرة ويقتل الملايين

اقتراب نيزك خطير من الأرض..و"ناسا": قد يدمر مدينة كبيرة ويقتل الملايين

"ناسا" تسجل رقما قياسيا للحرائق على سطح الأرض

"ناسا" تسجل رقما قياسيا للحرائق على سطح الأرض

رشحت وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" لمحبي السيلفي، أماكن كثيرة خارج الكرة الأرضية، يلتقطون فيها الصور دون أن يغادرون أماكنهم.

فبفضل تطبيق أصدرته الوكالة على متجري "جوجل" و"أبل"، يمكن لمحبي الصور الذاتية أو كما يطلق عليها "السيلفي"، أن يروا كيف يظهرون في بدلة الفضاء خارج الأرض دون المرور بتدريب صارم، بحسب "سكاي نيوز".

ويشرح مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تطبيق NASA Selfies الجديد بأنه يلتقط صور سيلفي في بدلة فضائية افتراضية، تظهر أمام مواقع كونية رائعة، مثل السديم الجبار أو وسط مجرة درب التبانة.

وبكل بساطة يمكنك اختيار الخلفية الملائمة، والتقاط الصورة قبل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتوي التطبيق على 30 خلفية متنوعة، كلها صور حقيقية للفضاء التقطها تلسكوب "سبيتزر" الفضائي، الذي يحتفل بعيده الخامس عشر السبت.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| تفاصيل انتحار حاج في المسجد الحرام

بالفيديو| تفاصيل انتحار حاج في المسجد الحرام

انتحر حاج عراقي بعد أن ألقي بنفسه، من أحد أدوار المسجد الحرام، إلى صحن الطواف، مما أدى إلى إصابة اثنين من الحجاج.
بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

أقدم حارس أمن بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعى كاميرون رايت، 23 عاما، على اغتصاب جثة امرأة توفيت في المستشفى بعد ساعات قليلة من وفاتها والاحت
بالفيديو| شاهد أين تذهب حصى الجمرات بعدما يرميها الحجاج

بالفيديو| شاهد أين تذهب حصى الجمرات بعدما يرميها الحجاج

هل سألت نفسك يومًا أين تذهب 21 حصوة التي يرميها الحاج أثناء آدائه لرمي الجمرات ضمن مناسك الحج؟
اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

تجاوز الزمن وأصبح نجم خلال فترة قصيرة من حياته الفنية التي بدأها بأدوار صغيرة في المسلسلات والأفلام قادته إحداها إلى أن يكون نجم شباك بل ومن أبرز نجوم جيله،
بالفيديو| مراسلة تليفزيونية تفقد الوعي على الهواء مباشرة

بالفيديو| مراسلة تليفزيونية تفقد الوعي على الهواء مباشرة

فقدت مراسلة إحدى القنوات الفضائية الوعي خلال إجرائها مقابلة مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف