ناسا تمنحك فرصة لالتقاط "سيلفي في الفضاء"

رشحت وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" لمحبي السيلفي، أماكن كثيرة خارج الكرة الأرضية، يلتقطون فيها الصور دون أن يغادرون أماكنهم.

فبفضل تطبيق أصدرته الوكالة على متجري "جوجل" و"أبل"، يمكن لمحبي الصور الذاتية أو كما يطلق عليها "السيلفي"، أن يروا كيف يظهرون في بدلة الفضاء خارج الأرض دون المرور بتدريب صارم، بحسب "سكاي نيوز".

ويشرح مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تطبيق NASA Selfies الجديد بأنه يلتقط صور سيلفي في بدلة فضائية افتراضية، تظهر أمام مواقع كونية رائعة، مثل السديم الجبار أو وسط مجرة درب التبانة.

وبكل بساطة يمكنك اختيار الخلفية الملائمة، والتقاط الصورة قبل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتوي التطبيق على 30 خلفية متنوعة، كلها صور حقيقية للفضاء التقطها تلسكوب "سبيتزر" الفضائي، الذي يحتفل بعيده الخامس عشر السبت.