اكتشاف حفرية سلحفاة عمرها 228 مليون سنة في الصين

اكتشف فريق من الباحثين الدوليين حفرية لسلحفاة يرجع تاريخها إلى 228 مليون سنة، وذلك في مقاطعة "قويتشو" جنوب غربي الصين.

وقال لي تشون، الباحث بمعهد الحفريات الفقارية والأنثروبولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن نتائج الكشف، التي جرى نشرها في مجلة "نيتشر" العلمية، تقول إن الحفرية تظهر أن السلحفاة لم يكن لديها "درع" وكان لها "منقار"، مشيرا إلى أن فريق الباحثين أطلقوا عليها اسم "سلحفاة منقار الفجر من الصين ".

وأضاف لي تشون أن طول الحفرية المكتشفة تجاوز المترين، وجسم السلحفاة كان على شكل الفريسبي (الطبق الطائر) مع أضلاع عريضة وذيل نحيل، فيما لم يكن درع السلحفاة، وهو أهم أسلحتها، قد تشكل بعد.

وتابع الباحث بمعهد الحفريات الفقارية والأنثروبولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن السلحفاة تعود إلى العصر الثلاثي أو الترياسي(180 إلى 230 مليون سنة)، مؤكدا أن مقاطعتي "قويتشو" جنوب غربي الصين و"يونان" شمال شرقي البلاد يجب أن تضم أفضل محميات أحفورية للزواحف البحرية لفترة العصر الترياسي.